Ile Maurice: Mort de Kistnen - Sawmynaden reconnaît avoir appelé un certain Ravi

C'est un développement de taille qui est intervenu ce matin en cour de Moka où se tient l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen.

L'ex-ministre Yogida Sawmynaden a reconnu avoir téléphoné à un certain Ravi mais qu'il dit connaître par le nom de Soubash. Ce Ravi serait impliqué selon Roshi Bhadain dans la disparition et le meurtre d'une femme retrouvée six jours plus tard dans un champ de canne. Yogida Sawmynaden a aussi reconnu, pressé de questions de la magistrate, que le dénommé Ravi serait le concubin de la femme qui occupe désormais les locaux au bâtiment appartenant à l'ex-ministre à la rue Mère Barthelemy à Port-Louis. Me Azam Neerooa a demandé à la magistrate et obtenu la permission de convoquer sur le champ le patron du CCID Heman Jangi. On attend l'arrivée de ce dernier à la reprise.

Le représentant du DPP a demandé cette convocation car dit-il, il ne faut pas perdre du temps.