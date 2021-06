Tunisie: Taraji Holding verra le jour

Coup de maître en vue pour l'Espérance !

L'introduction en Bourse de l'Espérance Sportive de Tunis permettra à terme de diversifier les revenus du club et d'amoindrir l'incidence de l'aléa sportif sur les résultats financiers. L'EST va donc franchir un cap et se projeter dans le futur pour solutionner le présent. C'est ainsi que le doyen des clubs tunisiens s'active actuellement à développer le projet de « Taraji Holding », une ambition qui aidera l'EST à créer de nouvelles sources de financement à travers la structure en question. En clair, en achetant des actions en Bourse, les fans et autres opérateurs financiers garantiront à l'Espérance une stabilité financière et une gestion pérenne. A noter que le projet doit entrer en vigueur avant la fin de cette année.

Al Duhail a mis les mains sur Sassi

L'international tunisien Ferjani Sassi aurait signé un pré-contrat de trois saisons au profit du club Qatari d'Al Duhail. En contrepartie, Sassi percevrait une somme record.

Affaire Chebba : l'ESS réitère sa position

Le bureau de l'Etoile Sportive du Sahel a récemment appelé la FTF à mettre fin au litige qui l'oppose au Croissant Sportif Chebbien en levant la sanction infligée au club de la côtière du Sahel.

Toujours concernant le CS Chebba, le président Taoufik Mkacher a récemment indiqué que le CSC interjettera à nouveau appel devant le TAS en l'état.