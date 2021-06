Tunisie: Deux convois d'aides humanitaires - Quand la diaspora tunisienne répond à l'appel

Après la campagne de collecte menée par un réseau associatif tunisien établi à l'étranger, d'une valeur globale estimée à 2,5 millions de dinars, d'autres matériels et équipements de restauration sont acheminés vers des foyers universitaires.

La crise sanitaire, due à la pandémie Covid-19, qui a frappé de plein fouet, depuis mars 2020, notre pays, continue à susciter un sentiment humain commun et un élan solidaire aussi partagé. La diaspora tunisienne a, aussi, mis la main à la pâte. L'initiative vint, cette fois-ci, de l'Association d'amitié tuniso-allemande (Aata), de par son antenne à Bochum, une des vingt plus grandes villes d'Allemagne. Elle a fait l'objet d'une conférence de presse, tenue samedi, au siège du Snjt à Tunis.

Douze appareils d'oxygène à nos hôpitaux

Suite à une campagne de collecte, largement faite par un réseau associatif tunisien établi à l'étranger, deux importants convois d'aides humanitaires d'une valeur de 2,5 millions de dinars, ont, tout récemment, débarqué au port de Radès, à destination de plusieurs régions du pays. Soit des équipements médicaux divers et une douzaine d'appareils d'oxygène qui seront distribués au profit d'un nombre de nos hôpitaux locaux et régionaux.

A cela s'ajoute un autre convoi bien chargé d'équipements et matériels de restauration (frigos, fours, laves-vaisselle..) profitera aux trois offices nationaux des œuvres universitaires relevant du ministère de l'Enseignement supérieur. « C'est un don qui vient à point nommé qui nous permet de fournir à nos étudiants de meilleurs prestations de restauration, d'autant que ces nouveaux équipements sont modernes et conformes aux standards», témoigne Mme Sihem Laârif Oueslati, conseillère audit ministère.

Il y avait eu, rappelle-t-elle, des visites de stage et de formation à Munich, effectuées dans le cadre d'une coopération en matière d'amélioration des œuvres universitaires. « D'ailleurs, on travaille sur la certification de la qualité de restauration dans nos foyers », prévoit-elle encore, annonçant qu'un autre convoi similaire est attendu au cours du moins prochain. Mme Laârif a réitéré son intérêt pour la création souhaitée de l'Université tuniso-allemande, dont l'idée fut déjà évoquée depuis 2001.

Une relation d'amitié exemplaire !

Tunisien résident en Allemagne, Ezzeddine Zerria, président de l'Aata, en charge d'acheminement d'aides vers son pays natal, a souligné la forte mobilisation citoyenne dont ont fait preuve tous les donateurs. Hommes d'affaires tunisiens et associations sont de la partie. «Covid oblige, ils ont voulu répondre à l'appel pour satisfaire, un tant soit peu nos besoins en matière de santé», s'exprime-t-il. Une marque de reconnaissance à la mère patrie, en quelque sorte ! «Grand merci à tous ceux qui ont aidé à la collecte de fonds pour la Tunisie..», s'adresse-t-il, en ces termes. Présidant l'antenne Aata en Tunisie, Raouf Ben Debba, également, chef de la chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK), a beaucoup misé sur l'investissement dans les échanges bilatéraux. «Séculaires, les relations d'amitié entre la Tunisie et l'Allemagne sont particulièrement exemplaires», qualifie-t-il.

Et de se féliciter, «l'AHK-Tunisie a toujours été classée première sur les 140 chambres allemandes basées à l'étranger, en termes d'échanges et d'affaires». Soit un certain recul enregistré à ce niveau. «Faute de décision politique, plusieurs entreprises allemandes en Tunisie ont déjà mis la clé sous le paillasson, migrant vers le Maroc, où 20 mille postes d'emploi ont été créés», déplore-t-il. Pour lui, restaurer ces liens de coopération semble de mise.