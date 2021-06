Ile Maurice: MIR-SAT1 - Maurice rejoint la ligue des nations africaines spatiales, selon le PM

communiqué de presse

Le lancement du premier nano satellite mauricien témoigne de la stratégie d'innovation du gouvernement et Maurice rejoint ainsi la ligue des nations africaines spatiales à un moment particulièrement opportun.

Tel était l'essentiel du message du Premier ministre (PM), M. Pravind Kumar Jugnauth, dans le dernier numéro de la newsletter du Mauritius Research and Innovation Council (MRIC), à la suite du lancement, le 03 juin 2021, du nano satellite MIR-SAT1 vers la Station spatiale internationale (ISS). Il a fait ressortir que dans l'ère post-COVID, les nouvelles technologies occuperont le devant de la scène et aideront les pays à réaliser leur transformation numérique.

Le Chef du gouvernement a également dit espérer que ce premier pas dans l'espace pour notre petit Etat insulaire augmentera la motivation et l'engagement des étudiants dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM).

Pour sa part, le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin, a souligné que le lancement du premier satellite mauricien démontre que le pays est sur la bonne voie vers la numérisation et la construction de l'économie du futur. Comme ce fut le cas dans d'autres pays spatiaux, a-t-il indiqué, Maurice peut utiliser cette expérience sur la technologie spatiale et satellitaire pour stimuler l'éducation STEM.

Quant au directeur exécutif du MRIC, le professeur Theesan Bahorun, il a affirmé que la quête du MRIC pour la promotion de la recherche et de l'innovation est désormais renforcée avec le lancement du premier nano satellite mauricien dans l'espace. La direction du MRIC, a-t-il rassuré, offrira en permanence son soutien à l'équipe pionnière qui a conçu le nano satellite afin de mettre en œuvre de nouvelles initiatives spatiales qui seront déterminantes pour positionner Maurice en tant que Space Hub de la région.

MIR-SAT1

Le Mauritius Imagery and Radiotelecommunication Satellite 1 (MIR-SAT1) est un satellite de 10 cm3 doté de panneaux solaires déployables sur ses côtés. Une fois dans l'espace, les panneaux solaires se déploieront avec les antennes. Les panneaux solaires ont pour but de recharger la batterie embarquée, tandis que les antennes permettent l'émission et la réception des signaux de la Terre.

Une fois à bord de l'ISS, les astronautes de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale déploieront le satellite dans l'espace d'ici la fin juin 2021. MIR-SAT1 sera en orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 410 km et devrait survoler la région de Maurice environ quatre fois par jour.

Le projet MIR-SAT1 permettra au MRIC d'acquérir les connaissances, les compétences et la technologie de base dans le domaine spatial, lui permettant ainsi d'approfondir ses connaissances en vue de mettre en place un programme spatial approprié pour Maurice.