Afrique: CAN handball dames - Sénégal-Tunisie : (13-30) - Les «Lionnes» cèdent la première place

Après deux victoires de rang, l'équipe nationale du Sénégal a buté hier, dimanche 13 juin devant la Tunisie (13-30) en match comptant pour la troisième journée de la phase de poules de la CAN Handball 2021 Dames. Déjà qualifiées en quarts, les Lionnes cèdent la première place.

Avec deux victoires en deux matches, l'équipe du Sénégal a subi hier, dimanche 13 juin sa première défaite dans la CAN handball qui se déroule à Yaoundé. Les Lionnes se sont largement inclinées face à la Tunisie (13-30) pour le compte de la troisième et dernière journée des phases de poules. Avec ce revers, les protégées de Frédéric Bougeant cèdent la première place du groupe A. Mais l'essentiel est d'ores et déjà assuré avec une qualification pour les quarts de finale.

"Félicitations aux Tunisiennes qui ont fait un match sérieux. Elles ont bien géré. Nous, on avait décidé de faire jouer des joueuses qui ont moins de temps de jeu. Nous sommes contents de les avoir fait jouer. L'important était de faire souffler nos joueuses cadres", a réagi le sélectionneur national Frédéric Bougeant en conférence de Presse.

Cette option est selon le technicien français la meilleure manière de maintenir l'état de forme de son équipe en perspective des matchs à élimination directe. "En début de compétition, j'avais dit qu'il faut faire attention à nos joueuses pour finir fort. A la finale de la CAN à Brazzaville, on avait fait une bonne première période face à l'Angola. On a craqué physiquement en deuxième mi-temps. Il faut donc tirer les leçons du passé, avoir un meilleur état de forme au bout de la compétition et donner de la fraîcheur à nos joueuses", souligne t-il.