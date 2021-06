Maroc: Halilhodzic - « En septembre, on doit être beaucoup plus efficaces »

Deux victoires en deux matchs amicaux, ce mois de juin pour le Maroc, mais deux victoires difficiles. Pour Vahid Halilhodzic, beaucoup restent à faire.

Après avoir difficilement battu le Ghana (1-0) le 8 juin, les Lions de l'Atlas se sont de nouveau imposés samedi, cette fois contre le Burkina Faso et toujours sur le même score (1-0), mais sans convaincre. Il a fallu un coup franc d'Achraf Hakimi pour délivrer Halilhodzic et les siens.

Avant ces deux victoires difficiles, le Maroc n'avait déjà pas convaincu en mars dernier, à l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021, avec un nul contre la Mauritanie (0-0) et une victoire poussive, contre le Burundi à domicile (1-0).

Conscients des difficultés auxquelles fait face son effectif, le sélectionneur des Lions, a secoué ses joueurs, après le match contre les Etalons. Alors que les éliminatoires du Mondial 2022 débutent en septembre prochain, il les appelle à être plus entreprenants.

« C'est bien de terminer par une victoire, mais en septembre, on doit être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus déterminés dans les matchs qualificatifs au Mondial », a confié Vahid Halilhodzic en conférence de presse.

Le Maroc figure dans le groupe I des éliminatoires du Mondial 2022, en compagnie de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Soudan. Un groupe abordable sur le papier mais, qui peut réserver bien de surprises aux Lions de l'Atlas.