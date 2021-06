Congo-Brazzaville: Festival N'sangu Ndji-Ndji - La 17e édition se tiendra bientôt

L'évènement qui se déroulera du 30 juin au 4 juillet connaîtra la participation des artistes et groupes du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC) et de l'Australie. Musique, Théâtre, danse et chants seront au rendez-vous.

Contrairement à la 16e édition qui, en raison de la pandémie, a été organisée sous un format réduit et a été suivie (concert live à l'espace Yaro), le 28 novembre dernier, en direct en ligne grâce au soutien de Music In Africa, la 17e édition du festival international des musiques et des arts Nsangu Ndji-Ndji se déroulera en présentiel sur trois sites, à savoir : l'Espace culturel Yaro, l'Institut français du Congo (IFC) et Chez Raphaël. Si l'année dernière ledit festival n'a réuni que trois groupes locaux (Les Bons Bergers, BNG Band et Berléa Bilem) cette année, 11 participants sont attendus.

Il s'agit d'Ali Wendo (RDC), Brenda Grey (Australie) et des groupes du pays, notamment Les pèlerins du christ, Cœur Céleste et les Bons Bergers (gospel), M&F (musique urbaine), Cie ngué ni mye et Mabin'Art (danse), Atelier Yaro (Théâtre), Alain Ngono et les Ndutu (Chant). La 17e édition du festival Nsangu Ndji-Ndji est "une petite édition spéciale, transitoire pour marquer et maintenir la dynamique", a indiqué Pierre Claver Mabiala, son directeur.