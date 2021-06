Congo-Brazzaville: Nkayi - Construction de 2000 latrines modernes dans des ménages

Les toilettes hygiéniques vont être construites dans les onze quartiers que compte la commune de Nkayi, dans le département de la Bouenza. Prévue dans le cadre du programme "villes résilientes", l'installation des latrines au sein des ménages sera accompagnée d'une initiative pour le changement des habitudes liées à l'hygiène et l'assainissement.

Les deux arrondissements de la commune de Nkayi et leurs 71000 habitants sont confrontés au manque d'accès à des toilettes propres et décentes. L'absence de ces infrastructures de base est la cause de nombreuses maladies et mauvaises conditions de vie dans cette partie de la Bouenza, surtout en période de pluies provoquant de fortes inondations.

Au quartier 16 "Capable", dans l'arrondissement 1 Mouana-Nto, Fidèle Mankissa, enseignant à la retraite, et sa famille ont dû abandonner leur habitation pendant six mois à cause de l'inondation qui a drainé dans la parcelle des déchets et eaux des toilettes. Le chef de quartier 16, Edouard Tsitsavi, a recensé près de 70 familles sinistrées durant la saison des pluies.

Dans le quartier "Capable", comme les dix autres localités de Nkayi, l'on observe la proximité entre les portes des maisons et les toilettes traditionnelles. « En tant que chef de quartier, ces conditions de vie m'inquiètent et je ne dors pas bien. Chaque fois qu'il y a des inondations, la montée des eaux souillées et des odeurs liées aux immondices poussent les habitants à venir vers moi pour exposer le problème », déplore le chef Edouard Tsitsavi.

Il faut noter que la commune de Nkayi et l'une des deux villes secondaires bénéficiaires du programme "villes résilientes" financé entièrement par l'Union européenne à hauteur de 32 millions d'euros, soit environ 21 milliards FCFA, à travers le 11e Fonds européen de développement. En matière d'assainissement, cette commune va bénéficier de l'assistance technique de l'ONG Gret, à travers la formation des acteurs de la société civile locale pour leur implication dans la gestion de la ville, la mise en place des services de la voirie urbaine, de la gestion des eaux pluviales et déchets solides.

Environ 110000 habitants d'Owando (Cuvette) et de Nkayi, ainsi que les maries des deux villes, 3000 ménages et 20 écoles sont ciblés par le programme. Des autres phases du projet seront lancées dès le début l'année prochaine, la construction des ouvrages suivie par l'Agence française de développement et l'appui aux maries.