Congo-Brazzaville: Gouvernance - Le gouvernement initie des évaluations trimestrielles

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a ouvert le 14 juin à Kintelé, les travaux du séminaire gouvernemental sur « l'appropriation partagée du projet de société du président de la République, en vue de l'élaboration et l'exécution cohérente du programme d'action du gouvernement ».

L'initiative permettra, à l'avenir, de faire tous les trois mois, le point sur les dossiers en cours, en évaluant leur mise en œuvre et en fixant les priorités du gouvernement pour le prochain trimestre. « Aborder en profondeur et en détail le calendrier de l'action gouvernementale pour les mois à venir et les principales réformes qui sont à l'ordre du jour, partager le même niveau d'information sur les grands problèmes au sujet desquels nous sommes souvent interpellés par nos compatriotes, déterminer de façon consensuelle les priorités du gouvernement et de chaque ministère, telles sont les préoccupations qui seront au cœur de ces séminaires trimestriels », a circonscrit le chef du gouvernement.

Visant également à améliorer la gouvernance publique, ces pratiques permettront, en effet, aux ministres d'harmoniser leurs vues, mûrir leurs réflexions, enrichir les dossiers avant de les soumettre en Conseil de cabinet et en Conseil des ministres. S'agissant du séminaire inaugural qui se tiendra jusqu'au 19 juin prochain, l'accent est mis sur l'appropriation du programme de société du président de la République (Ensemble, poursuivons la marche » et des orientations contenues dans son discours d'investiture. Le but étant de les décliner en programme d'action à mettre en œuvre.

« Pour réussir notre ouvrage collectif, les questions sur la disponibilité et la mobilisation des ressources innovantes, tant internes qu'externes, sur le niveau de négociation avec le FMI et nos divers créanciers, seront abordées au cours du présent séminaire, en toute transparence. Ce qui nous permettra de définir, de manière concertée, les priorités et urgences gouvernementales en adéquation avec les ressources disponibles », a dévoilé Anatole Collinet Makosso, précisant que le programme d'action du gouvernement sera élaboré en fonction de ces réalités de terrain.

Selon lui, l'occasion est donnée aux participants de rendre compte de la nécessité d'évoluer en une équipe soudée, tenue responsable de l'ensemble de l'action gouvernementale. « ... En vue de fixer le cadre d'action de notre équipe, pour lui donner tous les outils de planification et de pilotage de la mise en œuvre du programme, que se tiendront ces séminaires gouvernementaux périodiques. Comme vous le savez, cette responsabilité collective repose nécessairement sur l'éthique dans la conduite et la gestion des affaires de l'Etat. C'est la mesure de notre action collective et la lumière de nos conduites individuelles », a rappelé le Premier ministre.