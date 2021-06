Algérie: 11.000 policiers mobilisés pour garantir la couverture sécuritaire des épreuves du BEM

Alger — Onze mille (11.000) agents de police ont été mobilisés par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), à travers l'ensemble du territoire national pour accompagner les candidats aux épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM), prévues à partir de mardi, dans le cadre de son plan sécuritaire tracé à cet effet.

Ce plan prévoit "la sécurisation des différents centres concernés par les examens et leurs alentours, et l'accompagnement sécuritaire du transport des sujets et copies d'examen, en coordination avec les services compétents relevant du secteur de l'Education nationale", a indiqué, lundi, un communiqué des services de la Sûreté nationale.

Par ailleurs, "tous les mécanismes de prévention ont été mis en place pour fluidifier le trafic routier, à proximité des centres d'examens qui connaissent une forte affluence des élèves et de leurs parents, à travers l'intensification des patrouilles et l'installation de points de contrôle fixes et autres mobiles".