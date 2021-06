Congo-Kinshasa: Etat de siège - Félix Tshisekedi attendu en tournée à Beni et en Ituri

Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le 13 juin à sa résidence de Goma, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans le deux provinces en état de siège.

En ouvrant la conférence de presse, le président a déclaré : « Après avoir piloté à distance la gestion de la catastrophe naturelle du 22 mai dernier, je suis venu réconforter la population de Goma, l'écouter et lui dire que l'Etat ne l'oublie pas ». « Je me rendrai aussi à Beni et en Ituri en vue d'évaluer l'avancée de l'État de siège », a-t-il ajouté. Au sujet de la catastrophe naturelle de Nyiragongo, le chef de l'État a salué la chaîne de solidarité qui s'est organisée pour venir en aide aux déplacés. Tout en remerciant les différents donateurs dont le président Uhuru Kenyatta du Kenya, les humanitaires et autres personnes de bonne volonté, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit évaluer les besoins d'assistance pour les retournés, les sans-abris et ainsi leur apporter des solutions appropriées.

En ce qui concerne l'état de siège, le président de la République, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, s'est félicité des résultats à mi-parcours. " La capacité de nuisance des forces négatives a été sensiblement réduite et nous sommes déterminés à les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement ", a-t-il dit. Le chef de l'État se propose de donner des orientations supplémentaires à l'issue de l'évaluation qui sera faite avec les deux gouverneurs militaires du Nord-Kivu. Il a aussi fait savoir qu'il fera le déplacement de l'Ituri pour l'évaluation des opérations militaires dans cette province mais aussi pour rencontrer, à la frontière Ougando- congolaise de Kasindi, son homologue Yoweri Kaguta Museveni dans le cadre du projet de la route devant relier Kampala et Goma en passant par Kasindi et Rutshuru.

L'accord y relatif à déjà été signé par les gouvernements des deux pays ; il ne reste plus que le lancement des travaux par le gouvernement Ougandais. "Cette route contribuera aussi à la recherche et consolidation de la paix et à l'éradication des groupes armés ", à conclu le président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Interrogé au sujet de l'option évoquée par certains de delocalisation de la ville de Goma, le président a affirmé qu'elle n'est pas immédiate. Quant au dégazage du lac Kivu, c'est une priorité du gouvernement.

Avant de terminer son allocution, le chef de l'État a présenté le Dr Andrew Forrest, entrepreneur Australien et patron de la firme FMG engagée à matérialiser le projet Grand Inga. Présentant son projet, M. Forrest a indiqué que Grand Inga apportera une nouvelle croissance exponentielle pour la RDC. Ce projet va créer non seulement des emplois mais il va aussi apporter une solution au réchauffement climatique avec l'hydrogène vert produit à partir de l'eau du fleuve Congo. " Mon engagement envers le président Felix Antoine Tshisekedi, la RDC et sa population est de développer Inga en respectant les normes environnementales", a conclu le Dr Andrew Forrest.