Algérie: Les compétences algériennes appelées à accompagner la création des écoles supérieures en mathématiques

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a appelé, lundi, les enseignants à l'intérieur du pays et les compétences algériennes à l'étranger, à accompagner "activement" la création de l'école supérieure des mathématiques et de l'école supérieure de l'intelligence artificielle.

Supervisant la clôture d'un workshop sur les mathématiques et l'intelligence artificielle, le ministre a déclaré: "J'appelle nos enseignants et nos chercheurs à l'intérieur du pays, ainsi que les compétences algériennes établies à l'étranger, entre autres les spécialistes, à nous accompagner activement pour la création de l'école supérieure des mathématiques et de l'école supérieure de l'intelligence artificielle, au niveau du pôle technologique de la ville de Sidi Abdallah, dont la formation y sera entamée au début de la prochaine rentrée universitaire".

L'objectif étant, poursuit le ministre, "de créer un nouveau marché prometteur dans la région à valeur économique, soutenir les initiatives et l'augmentation de la productivité, construire une base solide dans la recherche et le développement, investir toutes les énergies convenablement et exploiter les ressources et les potentialités humaines et matérielles disponibles".

Affirmant la nécessité d'établir des programmes de formation pour faire face aux défis et évolutions accélérées que connait la technologie dans tous les domaines", M. Benziane a tenu à rappeler que le développement des formations de base est dorénavant accéléré, des formations qui nécessitent un suivi par le perfectionnement et le recyclage des compétences.

Il a fait savoir que son département a élaboré un programme pour le financement de la recherche en mathématiques et en intelligence artificielle garantissant "tous les moyens à même de renforcer les capacités des chercheurs pour parvenir à l'excellence scientifique", l'appui des recherches fondamentales et appliquées et la garantie d'un appui matériel aux jeunes chercheurs en vue de leur intégration dans le développement et l'innovation".

Cet atelier scientifique fait suite à la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a appelé à l'ouverture de deux écoles pour ces deux spécialités, à leur création par décret présidentiel, à titre exceptionnel, et à l'octroi d'un statut particulier à leurs étudiants et à leurs enseignants.

M.Benziane a souligné que l'intérêt accordé le Président Tebboune à ces deux spécialités impose à tout un chacun de veiller à assurer une formation qualitative, à accorder une place particulière à la recherche scientifique et à créer un environnement favorable à tous les niveaux, pour la formation de cadres à même de contribuer à la concrétisation du développement durable.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a souligné que les recommandations sanctionnant cet atelier scientifique seront pris en compte, à travers la création d'un conseil scientifique chargé du suivi sur le terrain, précisant que la priorité sera accordée lors de la prochaine rentrée universitaire à la technologie.