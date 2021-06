Algérie: Cour suprême - Les efforts de l'Algérie en matière de e-gouvernance soulignée

Alger — Le premier président de la Cour suprême, Abderrachid Tabi, a mis en avant les efforts consentis par l'Algérie pour la mis en place des outils de gouvernance électronique (e-gouvernance) et l'accélération de sa généralisation, notamment "ces derniers temps avec la nécessité impérieuse dictée par la pandémie du nouveau coronavirus".

Intervenant par visioconférence à la 5e réunion de haut niveau des présidents des tribunaux constitutionnels, des cours suprêmes et des Cours constitutionnelles africaines, tenue du 11 au 15 juin au Caire (Egypte) autour de "la justice électronique et la transition numérique: Cour suprême électronique comme modèle", M. Tabi a souligné le développement accéléré et accru en termes d'adoption des outils de la e-gouvernance.

"L'Algérie s'attèle, depuis des années, à s'adapter à ce développement et à sa généralisation notamment ces derniers temps vu la nécessité impérieuse dictée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus", a-t-il affirmé citant dans le cadre de l'intérêt accordé par le président de la République a cette entreprise, "la désignation pour la première fois d'un ministre en chargé de la numérisation et des statistiques".

Cette démarche vise à moderniser les méthodes de travail des magistrats en allant vers l'abandon total du support papier et l'adoption du dossier numérique qui facilite l'échange entre le secrétariat du greffe et les magistrats, d'où un gain de temps et davantage de transparence dans le traitement des dossiers judiciaires, a-t-il poursuivi.

Ce projet "permettra à l'avenir de tenir les délibérations à distance fois que nécessaire", a fait savoir le premier président de la Cour suprême précisant que "le nouveau système de travail a été adopté, depuis le début de l'année 2021, au niveau de 4 services pilotes en prévision de sa généralisation.

La gouvernance des médias sociaux implique la régulation de leur utilisation

Evoquant, par ailleurs, la gouvernance des médias sociaux, M. Tabi a fait observer que "l'utilisation croissante des médias sociaux ainsi que leur impact sur les sociétés ont rendu impérative leur régulation estimant qu'il s'agit d'une nouvelle bataille induite par l'exploitation de ces plateformes en tant qu'instruments politiques, loin de leur rôle social initial". En effet, elles sont souvent utilisées pour relayer des rumeurs, des fake-news et même des faits montés de toutes pièces", a-t-il souligné.

Et d'ajouter que "la gouvernance des médias sociaux requiert la promulgation de législations et l'adoption de politiques er de dispositifs pour réguler leur utilisation, notamment en ce qui concerne l'identité de l'utilisateur, le contenu publié et la responsabilité juridique qu'incombe au propriétaire du compte".

Concernant le cadre juridique régissant ces plateformes, M. Tabi a cité, notamment la loi 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication qui définit les obligations des fournisseurs de services, à savoir l'assistance aux autorités chargées des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l'enregistrement, en temps réel, des données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ainsi que les adresses des sites visités.

Il a rappelé, à cet égard, que cette loi a institué l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui a pour mission principale la dynamisation et la coordination des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication et l'assistance des autorités judiciaires et des services de police judiciaire dans leurs investigations outre l'échange d'informations avec ses interfaces à l'étranger aux fins de réunir toutes données utiles à la localisation et à l'identification des auteurs des infractions liées à ces technologies.

Dans le même ordre d'idées, le premier président de la Cour suprême a fait état de la préparation en cours d'une loi régissant la presse électronique et les sites d'information ainsi que les conditions de leur accréditation.

L'expérience de l'Algérie dans la lutte antiterroriste mise en exergue

Concernant le thème de "la lutte antiterroriste sous la supervision de la justice", M. Tabi a affirmé que "l'Algérie a été le pays le plus affecté par le terrorisme auquel elle a fait face, seule, une décennie durant" rappelant "le lourd tribu payé pour sauver l'Etat national".

"Le monde n'a prêté attention à notre tragédie qu'après les évènements du 11 septembre 2001", a-t-il fait remarquer.

Il a rappelé, en outre, que "c'est elle qui a appelé à la criminalisation du paiement de rançon pour la libération des otages pour assécher le financement du terrorisme, convaincue que le financement est une arme aux mains des terroristes".

"L'Algérie a procédé, par ailleurs, à l'amendement du code pénal à travers l'élargissement de la définition de l'acte terroriste à tout sabotage ciblant la sécurité de l'Etat, l'unité nationale et la stabilité des institutions ainsi que la création d'une liste nationale des personnes et entités terroristes", a-t-il également rappelé.

