Algérie: Parution de "Face à la pandémie, l"humanité eu défi", dernier essai de Mustapha Cherif

Alger — Dans son dernier ouvrage intitulé "Face à la pandémie, l"humanité eu défi", le philosophe et penseur algérien Mustapha Cherif, artisan du dialogue des civilisations, explore une rupture imprévue qui impose à l'humanité de fonder une nouvelle éthique et de nouvelles relations interhumaines et internationales basées sur le bien commun.

Cet essai de 152 pages publié récemment aux éditions Anep, cherche des réponses aux nombreuses questions sur les leçons à tirer de cette pandémie, les enjeux et conséquences géopolitiques, éthiques et civilisationnels de cette crise planétaire, complexe et singulière, même si à travers l'histoire, l'humanité a connu plusieurs épidémies et pandémies.

L'auteur estime que cette crise implique une révision de nos pratiques et une critique constructive de l'état du monde, cette année aura mis à nu les problèmes de fond que subi l'humanité, générés par les puissances mondiales.

Il préconise, par ailleurs, le dialogue pour rechercher un nouvel ordre international juste, fondé sur un réel multipartisme et la recherche d'une nouvelle civilisation commune.

Abordant le cas de l'Algérie, Mustapha Cherif estime que l'Etat a très vite fait face à la situation avec des "décisions qui ont permis d'endiguer relativement ce fléau", et que ce pays, un des berceaux de l'humanité et un carrefour des civilisations, "peut contribuer" à dessiner et bâtir un monde meilleur par son "attachement à la culture de la dignité et à la préservation de la souveraineté" et par son "histoire jonchée d'épreuves".

Professeur émérite des universités en philosophie, Mustapha Cherif, lauréat du Prix de l'Unesco du dialogue des cultures, est l'auteur de nombreux ouvrages dont "Culture et politique au Maghreb" (1989), "Islam et modernité" (1999), "Le prophète et notre temps" (2012), "Rencontre avec le Pape" (2013), "La civilisation musulmane, modèle universel du juste milieu" (2019), ou encore "L'Emir Abdelkader, apôtre de la fraternité" ( 2017).

Il a également reçu le prix italien Ducci de la paix et a été distingué par le Centre stratégique royal d'Amman en Jordanie.