Cote d'Ivoire: Adzopé sous-préfecture - L'honorable Abel Botchi en tournée de remerciements

L'élu refait les meetings dans les mêmes proportions que lors de la campagne, pour dire merci aux populations.

N'Koupé, village de la sous-préfecture d'Adzopé, situé à quelques encablures de la capitale de la région de la Mé. Il est 10h, dimanche 13 juin 2021. L'honorable Abel Botchi vient finir l'adoration du Seigneur avec les chrétiens du village. Il parcourt les concessions qui abritent les victimes d'une inondation survenue dans le village. Une enveloppe de 500 milles francs est offerte aux victimes.

L'élu de la circonscription électorale d'Adzopé Sous-préfecture, Annépé et Assikoi, communes et sous-préfectures, s'offre quelques marches pour saluer des vieux et sages du village. Et ce, avant le grand meeting prévu sur la place publique.

Un meeting géant comme il en a fait toute la semaine dans d'autres villages. Et comme il en fera dans toutes la circonscription.

Les meetings de L'honorable Abel Botchi ont été conçus dans le même format que ceux de sa campagne. « Par respect pour les populations, on a déployé la même énergie que lors de la campagne. De la même façon on est venu leur dire de nous accorder leurs suffrages, de la même façon, on est venu leur dire merci », a déclaré l'Honorable Abel Botchi.

A N'Koupé comme ailleurs, le meeting a commencé par " les nouvelles" et terminé par les dons aux populations.

Entre les deux, la prise de parole du jeune député. « En mars dernier, je suis venu vous demander de voter pour moi. Après Le scrutin, il était bon que je vienne vous dire merci. Merci à ceux qui ont cru en moi mais merci également à ceux qui ont accordé leurs suffrages à d'autres candidats. Ceux-là ont aussi permis à la démocratie de s'exprimer. Je vous dis aussi merci pour l'esprit de paix qui a prévalu sur ces législatives. C'est l'effort de chacun de nous y compris de mes adversaires d'hier que salue. ».

Abel Botchi s'est adressé aux populations en fils. « Aujourd'hui celui qui est en face de vous n'est pas seulement le député. C'est votre fils, votre jeune frère, votre frère, votre grand frère. C'est vrai, les députés ne disposent pas de budget mais comme vous m'avez accepté comme fils du village, quel que soit le problème, informez-moi et ensemble, nous cogiterons. Avec la grâce de Dieu, la solution pourrait nous sourire." Miadzin, sympathique village situé aussi à l'entrée d'Adzopé, a reçu le député le dimanche dernier. Hier, Abel Botchi et sa délégation était dans la sous-préfecture d'Annépé.