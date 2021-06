Cote d'Ivoire: Livre "Ma Sortie de prison - Prémices d'une Côte d'Ivoire réconciliée"/Simone Ehivet Gbagbo: "Soyez des acteurs zélés de pardon et de réconciliation"

« Ce n'est pas évident pour une jeune maison d'édition d'avoir dans son écurie une grande personnalité aussi connue comme Mme Simone Ehivet Gbagbo. C'est pourquoi je voudrais lui témoigner toute notre gratitude pour nous avoir fait confiance en nous confiant l'édition de son œuvre ». Ce sont ces propos de Faustin Toha, Dg de Tabala Éditions, qui ont ouvert la cérémonie de dédicace du deuxième livre de Simone Ehivet Gbagbo, intitulé "Ma sortie de prison : prémices d'une Côte d'Ivoire réconciliée". C'était le 12 juin au Palm-Club Hôtel à Cocody.

Ce deuxième ouvrage de l'auteure, après "Paroles d'honneur" édité en 2007, est une invite au pardon et à la réconciliation. « Ce livre se présente comme étant la fixation, sur un support, des moments de partage que j'ai eu avec des personnalités diverses, les tout premiers jours de ma sortie de prison. De véritables moments si exaltants qu'il fallait en donner témoignage. J'ai donc pensé qu'un livre serait le meilleur support pour porter ce témoignage », a motivé l'auteure pour qui ce livre, en même temps qu'il fixe ces moments exaltants, exprime et pérennise avant tout sa reconnaissance à Dieu et envers toutes ces personnes et ces populations qui lui ont manifesté leur soutien dans une ferveur populaire et voyaient dans sa libération le déclic d'une autre libération attendue par tous, celle de l'ex-Président de la République Laurent Gbagbo.

« Aujourd'hui que cette libération est obtenue, il est important de saluer l'attachement et la félicité de ce peuple à son leader. Je voudrais exhorter chacun de nous à continuer à prier Dieu afin qu'il bénisse et protège son retour parmi les siens », a-t-elle exhorté avant de lancer un appel solennel au pardon et à la réconciliation.

« Mon souhait le plus ardent, c'est que nous allions tous résolument à cette nécessaire réconciliation qui reste le seul gage de relèvement de notre Nation. Lorsque nous allons réaliser et réussir la réconciliation, la Nation ivoirienne se relèvera. Il nous faut nous remettre véritablement ensemble, retrouver notre Côte d'Ivoire de fraternité et de prospérité. Soyez donc tous des acteurs zélés de pardon et de réconciliation", a-t-elle exhorté.

Le livre, un corpus de 100 discours pour aller à la réconciliation

L'honneur est revenu au Pr Traoré Dominique de décrypter le livre qui contient 100 discours sélectionnés et organisés en 10 rubriques qui mettent en avant 60 interventions de ses visiteurs de tout bord, articulées aux 40 autres qui sont les siennes.

Analysant le fond du livre, le professeur titulaire de Lettres et d'Études théâtrales à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a structuré son exposé autour de trois grands axes, à savoir la genèse et la singularité de l'ouvrage, les défis de la réconciliation nationale, les solutions de l'auteure et, enfin, les enjeux que suscite l'ouvrage.

Il indiquera que le contexte de la libération de Mme Gbagbo et l'élan de solidarité de toutes les couches sociales, dans leur diversité politique, était le signe que les Ivoiriens, malgré la grave crise qu'ils avaient traversés, n'ont pas perdu leur sens de l'humanité.

Cette libération qu'il a également qualifiée d'acte politique majeur, annonçait les prémices de la réconciliation et du pardon. « Ces rencontres, riches d'émotions et d'humanité partagée ont généré des paroles fortes de part et d'autre, dont le fil d'Ariane est la réconciliation des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces paroles que l'auteure a bien voulu partager à travers son livre », a indiqué le Pr Traoré, pour qui ce livre apparaît comme un rapport de sondage inopiné sur ce que devrait être la réconciliation nationale.

La puissance divine du pardon comme socle de la réconciliation

Selon le Pr Traoré, plusieurs indices dans cette œuvre permettent de constater que 10 ans après la crise, les blessures sont encore intactes et les victimes encore nombreuses dans tous les camps. C'est pourquoi pour l'auteure, il faut sortir des faux débats sur l'effectivité ou pas de la réconciliation nationale qui est un défi qu'elle appréhende à travers trois dimensions majeures.

La première, spirituelle, commande les deux autres d'ordre éthique et politique. Ainsi, la réconciliation nationale apparaît d'abord comme une exigence de foi. Elle est, selon Simone Ehivet Gbagbo, une injonction divine en vue de la restauration et de la renaissance de la Côte d'ivoire. Ensuite, cette réconciliation devient par ce fait un devoir éthique commandé par des valeurs humaines fortes. Enfin, ces deux caractéristiques : spirituelle et éthique font de la politique la pierre angulaire de la société démocratique et républicaine à laquelle tous les Ivoiriens aspirent.

« Le premier remède que propose l'auteure pour réussir l'impérieuse réconciliation en Côte d'Ivoire est d'abord et avant tout spirituel avec la puissance divine du pardon comme molécule de base. Partant de l'expérience de sa vie carcérale, Simone Ehivet Gbagbo exhorte ses camarades militants du Fpi et, au-delà, l'ensemble de ses compatriotes à s'investir en Dieu, source du pardon sincère, qui est la clé de voûte de tout processus de réconciliation », a conclu le Pr Traoré qui a indiqué que le livre présente six enjeux majeurs: d'ordre spirituel, psychologique, mémoriel, scientifique, littéraire et socio-politique.