Cote d'Ivoire: Marahoué - Les élus rendent hommage à Alassane Ouattara

Les populations de la région de la Marahoué se sont massivement réunies au stade "tchin tchin" de Bouaflé le samedi 12 juin 2021 pour célébrer avec faste les actions de développement du Président de la République Alassane Ouattara. Les élus et le parrain Jacques Assahoré et des cadres ont magnifié le Chef de l'État.

Le député de Bouaflé, Koné Issiaka, s'est attardé au cours de son allocution sur les motifs de cette journée d'hommage. Pour lui, ces festivités, visent à mettre en lumière les retombées de la politique de développement du Président de la République dans la Marahoué. Qui a fait la promotion des cadres de la région.

Les cinq départements affichent une allure reluisante depuis l'accession d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire.

De Bonon à Bouaflé en passant Sinfra, Zuenoula et Gohitafla, la construction des infrastructures routières, sanitaires et scolaires est perceptible.

Sur le plan de la promotion des cadres, les populations notent avec satisfaction que Épiphane Zoro Bi Ballo, précédemment secrétaire d'État, a été élevé au rang de ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et du Renforcement des capacités dans le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi.

Djo Bi Mizan Honoré, député de Zuenoula, élu sous la bannière de candidat indépendant, a attribué sa victoire au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et profité de l'occasion pour donner les raisons de ce ralliement.

« J'ai attribué ma victoire au Président Alassane Ouattara et au Rhdp. Car Alassane Ouattara est un bâtisseur incomparable. Toutes les promesses faites par le président Alassane Ouattara lors de sa visite en septembre dernier, sont en train d'être réalisées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, le constat est le même. Les centres de santé sortent de terre pour améliorer l'offre ou les prestations des services », s'est-il justifié.

Quant à Jacques Assahoré, directeur général du trésor et de la comptabilité publique, parrain de la cérémonie, il a exhorté les populations à consolider cette union afin de faire de la Marahoué, l'une des régions les plus riches de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de sa jeunesse. Il s'est dit agréablement surpris de découvrir une population mobilisée derrière ses cadres et reconnaissante de la promotion des leurs par le Président Alassane Ouattara.

Aux jeunes, il a demandé de rester à l'écoute de leurs aînés tels Adama Koné, Épiphane Zorro Bi Ballo, les députés Issiaka Koné, Djo Bi Mizan Honoré, Alphonse Sehi, afin d'assurer efficacement la relève et affronter avec sérénité l'avenir qui leur appartient. Cette cérémonie était placée sous le haut parrainage du ministre de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités, Épiphane Zoro Bi Ballo.

Adama Koné, le choix des chefs traditionnels

Plus de 300 chefs de village et de communautés issus des 5 départements de la Marahoué ont, au cours de ces festivités, posé un geste.

Le chef du canton Zuenou, Trazié Bi Noti Jean, le chef du canton Nionos, Zoro Bi Boty Boniface et le chef du canton Mangourou Alexis Kie Bi Irié, ont annoncé publiquement à l'assistance que plus de 300 chefs de village, de tribus, de canton et des chefs de communauté de la Marahoué demandent à Adama Koné, ex ministre de l'Économie et des finances et fils de la Marahoué, de porter la casquette de leader de la région.

Car, soutiennent-ils, depuis le décès brusque du leader Charles Koffi Diby, les populations et en particulier les chefs traditionnels ressentent péniblement l'absence d'un cadre proche de la population. Ayant perçu en Adama Koné, les mêmes valeurs que l'illustre défunt, les chefs de village lui ont solennellement demandé de bien vouloir accepter de jouer ce rôle pour lequel il a de nombreux atouts.

Les têtes couronnées ont relevé le caractère particulier d'une région cosmopolite riche et forte de sa diversité ethnique et culturelle. Et Charles Diby Koffi s'évertuait à préserver et à consolider cette authenticité qui fait sa stabilité. Mieux, les chefs traditionnels affirment qu'Adama Koné est leur choix pour occuper le poste de ministre gouverneur de la Marahoué.

Adama Koné n'a pas hésité à accéder à la requête des garants des us et coutumes en acceptant de jouer le rôle de leader des cadres de la région. Un retour favorable qui a suscité la joie des chefs traduite par une standing ovation et en lui remettant ses attributs.

Le fauteuil royal et la canne de commandement. Adama Koné s'est dit honoré par cette désignation en promettant faire de son mieux pour relever ce nouveau challenge. Il a par la suite avoué qu'il tient du Président Ouattara l'ensemble des qualités et des actions qui lui sont attribuées.

Le Président Alassane Ouattara, révéla-t-il, est un homme pétri d'expériences et un bosseur infatigable dont les projets de développement confèrent à la Marahoué un visage plus reluisant.

Jacques Assahoré, directeur général du trésor et de la comptabilité publique, a salué le choix judicieux d'un homme doté de nombreuses qualités humaines et professionnelles, qui fût son patron, en invitant les cadres et les élus à faire bloc derrière leur nouveau leader.