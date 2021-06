Cote d'Ivoire: Lancement de la 1è édition de Blakpa Festival - A la découverte des compétences et talents féminins

La première édition de Blakpa Festival est prévue du 05 au 08 août 2021, dans la région du Moronou, notamment à Bongouanou, sur le thème, « Femmes, boostons notre potentiel ».

Pour donner les grandes articulations de cette plateforme de promotion du génie et des compétences féminins, les organisateurs ont invités la presse et les populations à une cérémonie de lancement qui s'est déroulée le 10 juin à l'Hôtel du District d'Abidjan Plateau, à la salle Félix Houphouët Boigny. « Ce festival, en dépit de sa consonance Akan, "Blapka" qui signifie "Bonne femme", en langue Agni, est national et non régional et se fera de manière itinérante », a indiqué Zadi Ivoire Ester, la commissaire général du festival, avant d'indiqué que l'objectif est de promouvoir et renforcer le potentiel des femmes afin de faire d'elles le fer de lance de l'économie, de la cohésion sociale et de l'entrepreneuriat.

Les représentants de l'Inspecteur général d'État, Ahoua N'Doli Théophile, du Ministre d'Etat ministre de l'agriculture, Adjoumani Konenan, respectivement haut patron et président de la cérémonie, ont salué cette initiative qui vient renforcer la politique gouvernemental de l'autonomisation de la femme.

Son Excellence Abdou Lahat Sourang, Ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, pays Invité d'honneur de cette première édition de Blakpa Festival, a exprimé sa joie pour l'honneur fait à son pays et promis son « implication personnelle et celle de la communauté sénégalaise pour la réussite de cette plateforme d'échanges culturels et de partages d'expériences et de compétences féminines », a-t-il indiqué.

Au menu du programme des 3 jours de festivités, des conférences, des panels, un master class, un prix spécial, des concours, des expositions, un circuit touristique, une séance de Zumba et un diner-gala vont meublés cette 1è édition axée sur l'autonomisation, le leadership, la cohésion et l'intégration de la femme.

C'est par une ambiance conviviale, teintée de prestations artistiques et une visite de stands témoins animés par de talentueuses entrepreneures, qu'a pris fin cette cérémonie de lancement.