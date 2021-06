Cote d'Ivoire: Examens à grand tirage - Quatre enseignants fraudeurs épinglés la ministre Mariatou Koné

La fraude et la tricherie font partie des maux qui minent le système éducatif ivoirien. Depuis sa nomination à la tête du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), le professeur Mariatou Koné ne cesse d'appeler à la responsabilité de tous les membres de la communauté éducative.

Au cours de la cérémonie de lancement des examens à grand tirage qui a eu lieu le vendredi 4 juin 2021, elle a exhorté cette communauté, les élèves et leurs parents à s'éloigner de la fraude et de la tricherie pour que ces évaluations se déroulent en toute transparence. Le mode d'ordre en vigueur est donc la tolérance zéro.

Malgré ces appels et cette mise en garde de la première responsable de l'éducation, des enseignants se sont rendus coupables d'actes indélicats lors des épreuves orales du BEPC.

Ces cas de fraude, avec extorsion de fonds aux candidats, ont été constatés dans les communes de Marcory et d'Abobo ainsi que dans la ville de Danané. Leurs auteurs ont été identifiés et subiront non seulement la rigueur de la loi mais s'exposeront à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la radiation.

Le cas le plus retentissant est celui de la commune de Marcory qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux.

L'enseignant fraudeur, répondant aux initiales de KKS, Matricule 284 ....... est fonctionnaire et professeur de collège rattaché à la Direction Régionale de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation d'Abidjan 2.

Ce dernier se serait rendu coupable d'extorsion de fonds suivi d'intimidation sur la personne des élèves candidats à l'oral d'anglais du BEPC session 2021.

Ces cas de fraude recensés et la détermination de la Ministre Mariatou Koné, doivent une fois de plus interpeller l'ensemble de communauté éducative à s'inscrire résolument dans la dynamique de la transparence et de l'équité.

Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation