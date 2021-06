Cote d'Ivoire: L'armée recrute - Tout sur les conditions et la liste des dossiers à fournir

Les forces armées de Côte d'Ivoire ont lancé un recrutement. Les postulants sont invitésdéposer leur dossier de candidature et visite médicale préliminaire du lundi 21 juin au vendredi 02 juillet 2021.

Les sites indiqués pour le dépôt sont :

l'Etat-Major de la 1ère Région Militaire (ABIDJAN-CAMP GALLIENI),

l'Etat-Major de la 2ème Région Militaire (DALOA),

l'Etat-Major de la 3ème Région Militaire (BOUAKE),

l'Etat-Major de la 4ème Région Militaire (KORHOGO),

le Poste de Commandement du Bataillon de Sécurisation du Sud-Ouest (BSSO/SAN-PEDRO),

le Poste de Commandement du Bataillon de Sécurisation de l'Ouest (BSO/ MAN),

le Poste de Commandement du Bataillon de Sécurisation du Nord-Ouest (ODIENNE) et le Poste de Commandement du Bataillon de Sécurisation de l'Est (BSE / BONDOUKOU). « Le processus de recrutement est totalement gratuit en toutes ses étapes. Par conséquent, il invite tous les candidats à s'abstenir de toute tentative de corruption et à dénoncer tous ceux qui tenteraient de leur soutirer de l'argent. Les candidats présentant les meilleurs profils (aptitude physique, morale, intellectuelle ou professionnelle) seront retenus », précise le Chef d'Etat-Major Général des Armées.

Il faut rappeler que c'est le 31 mai 2021, à la Basa navale de Locodjro que le général de corps d'armée Lassina Doumbia, le chef d'État-major général des armées de Côte d'Ivoire avait fait l'annonce du recrutement prochain de 3000 jeunes.

L'objectif vise, le rajeunissement des effectifs « Le recrutement de ses 3000 jeunes Ivoiriens qui vont incessamment rejoindre nos rangs viendra aider les unités à remplir les missions qui se multiplient et sont de plus en plus variées », avait soutenu le le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Ci-dessous l'intégralité du communiqué avec la liste complète des dossiers à fournir.

Communiqué : Les forces armées de Côte d'Ivoire recrutent

Conditions de candidature

1. Être de nationalité ivoirienne ;

2. Être de bonne moralité ;

3. Savoir lire et écrire ;

4.1 Être âgé de 18 ans minimum au 1er janvier 2021 et de 23 ans maximum au 31 décembre 2021 ;

4.2 L'âge limite est prorogé à 25 ans pour les titulaires du BEPC, d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle ou d'apprentissage ;

5. Avoir une taille minimale de 1,65 m ;

6. Être physiquement et médicalement apte ;

7. Être célibataire sans enfant.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Pièces obligatoires

Deux (02) extraits originaux d'acte de naissance datant de moins de six (06) mois ;

Un (01) certificat de nationalité ;

Un (01) casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

Pièces complémentaires

- Certificat de scolarité précisant le niveau d'étude ;

- Photocopie légalisée des diplômes, certificat d'aptitude ou d'apprentissage.

A ranger dans une chemise cartonnée avec élastiques.

DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET VISITE MEDICALE D'APTITUDE PRELIMINAIRE

Du lundi 21 juin au vendredi 02 juillet 2021 : Dépôt de dossier de candidature et visite médicale préliminaire dans les sites suivants.

- Etat-Major de la 1ère Région Militaire (ABIDJAN - CAMP GALLIENI)

- Etat-Major de la 2ème Région Militaire (DALOA)

- Etat-Major de la 3ème Région Militaire (BOUAKE)

- Etat-Major de la 4ème Région Militaire (KORHOGO)

- Poste de Commandement du Bataillon de Sécurisation du Sud-Ouest (BSSO/ SAN-PEDRO)

- Poste de Commandement du Bataillon de Sécurisation de l'Ouest (BSO/ MAN).

- Poste de Commandement du Bataillon de Sécurisation du Nord-Ouest (ODIENNE)

- Poste de Commandement du Bataillon de Sécurisation de l'Est (BSE / BONDOUKOU)