Afrique: CAN Séniors dames - Congo-Sénégal pour une place au dernier carré

Les Diables rouges du Congo affrontent, le 15 juin à Yaoundé, les Lionnes de la Teranga du Sénégal, en quarts de finale de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des nations(CAN) séniors dames de handball.

Le match Congo-Sénégal est très décisif pour les filles du sélectionneur Younes Tatby qui souhaitent inverser la tendance en se qualifiant pour les demi-finales, 13 ans après et atteindre en même temps leur objectif, celui de décrocher une place pour la prochaine Coupe du monde de la discipline. Cela fait douze longue années que les Diables rouges luttent pour une qualification à la phase finale de la Coupe du monde.

L'appétit venant en mangeant, le résultat obtenu face à l'Angola 29-24 lors de leur deuxième match a donné plus d'assurance à ces Congolaises, lesquelles ne se présenteront pas en victime résignée face aux Sénégalaises. « Nous n'avons pas de pression. Nous jouerons chaque match normalement jusqu'à atteindre notre objectif. Nous avons une équipe jeune et dynamique. Chaque pays a son ambition et nous n'avons peur de personne », a rassuré l'entraineur des Diables rouges aux Dépêches de Brazzaville avant leur premier match.

L'un des favoris de la compétition, le Sénégal finaliste de la dernière édition (2018) à Brazzaville devant l'Angola, n'est pas un adversaire facile à manœuvrer. Cela fait cinq ans que les Lionnes de la Téranga sont sur le podium contrairement aux Diables rouges.

Lors de leurs deux premières sorties dans cette 24e édition, elles ont confirmé tout le bien qu'on disait d'elles en dominant la Guinée 32-20 puis le Madagascar 42-16 avant de perdre le 13 juin lors de leur dernier match de poule contre la Tunisie, 30-13.

Dans le doute après cette défaite, le match contre le Congo pourrait être celui de tous les dangers pour les Lionnes de la Teranga, finalistes du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2020. Cette contre-performance a certainement donné des idées aux Congolaises, notamment en ce qui concerne les forces et les faiblesses de leur futur adversaire. Il ne leur reste qu'à mouiller le maillot en s'appuyant sur des points faibles des Lionnes de la Teranga, pour espérer faire mieux qu'à Brazzaville lors de la deuxième édition au cours de laquelle elles avaient quitté la compétition à cette même étape des quarts de finale.

Grand habitué des grandes compétitions, le Congo est la deuxième meilleure équipe la plus titrée de cette compétition après l'Angola. Il a remporté successivement les éditions 1979,1981, 1983 et 1985. Si le Congo bat le Sénégal, il fera d'office partie des cinq pays qui représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du monde de la discipline. Notons que la dernière fois que le Congo remontait sur le podium date de 2008. Depuis plus rien. Et si la patte Younes Tatby faisait ses effets.

Notons que le Congo a commencé la 24e CAN par une victoire, 34-23 sur le Cap- Vert, le 11 juin, lors de sa première sortie avant de s'incliner face à l'Angola, le tenant du titre.

Le programme complet des quarts de finale

Angola-République démocratique du Congo

Tunisie-Guinée

Congo-Sénégal

Cameroun-Nigeria