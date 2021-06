Congo-Kinshasa: Actions humanitaires - Félix Tshisekedi en visite de réconfort à Goma

Accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de soirée, le 12 juin, dans le chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Trois semaines après l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a provoqué l'évacuation forcée de la ville de Goma, le couple présidentiel est venu exprimer sa compassion envers la population touchée par cette calamité naturelle et apporter du réconfort à dix-sept mille personnes aujourd'hui sans abris. C'est par un régulier de la CAA que le couple présidentiel est arrivé à Goma où il a été accueilli par les autorités provinciales et plusieurs personnalités, notables ainsi que des élus nationaux et locaux du Nord Kivu. Cadres et militants du parti présidentiel, l'UDPS, étaient présents en tête du peloton d'autres partis alliés membres de l'Union sacrée.

La population de Goma s'est aussi massivement mobilisée pour ovationner le président de la République qui ne lésine pas sur les moyens afin que la population des provinces de l'est du pays retrouve la quiétude. Le chef de l'Etat entend superviser les opérations de relogement de plus de 17 000 personnes dont les maisons ( environs 3500) ont été détruites par la coulée des laves. Depuis le 22 mai dernier, jour de l'imprévisible éruption volcanique, le président de la République est en première ligne dans l'organisation de l'aide humanitaire. Avec l'implication personnelle du chef de l'Etat et l'apport non moins important de la Fondation Denise-Nyakeru, plusieurs tonnes d'aide humanitaire sont arrivés à Goma.

Présent sur le lieu depuis les premières heures de la catastrophe naturelle, le conseiller spécial du chef de l'Etat chargé de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, s'affaire à réceptionner et à canaliser l'aide pour une meilleure distribution. Pour l'instant, le spectre d'une grave crise humanitaire semble être écarté et la ville a repris ses activités d'antan. Après Goma, le chef de l'Etat entend se rendre aussi dans le grand nord pour des questions sécuritaires.