Congo-Brazzaville: 56e Coupe du Congo de football - Sanga Balende écarte Bazano et ramène Lupopo dans la compétition

La formation de Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi a composté son ticket pour le deuxième tour des éliminatoires de la 56e Coupe du Congo de football. Le sang et or du Kasaï oriental a battu, le 13 juin, au stade des Martyrs de Kinshasa la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi par deux buts à un.

Omwele Zeke a ouvert la marque pour les Anges et Saints de Mbuji-Mayi à la 17e minute. Mais Cyrille Mutwale a égalisé pour les joueurs de Bazano à la 47e minute sur penalty. A la 84e minute, Robert Wilangi a été sur le point de marquer le deuxième but des joueurs du nouveau coach Chico Mukeba (qui revient aux commandes du club dirigé par Alex Ali Fakhi). Mais sa balle a été renvoyée par la barre transversale de la cage de Bazano gardée par Siadi.

Et à la 90e minute, Omwele Zeke est finalement revenu à la charge pour donner la victoire à Sanga Balende. La victoire de Sanga Balende est de bon aloi pour Saint-Eloi Lupopo, battu aux tirs au but (4 à 2) par Mont Sion de Kolwezi, après un nul de zéro but partout, mais finalement repêché comme meilleur perdant. Et justement, Lupopo est le prochain adversaire de Sanga Balende au prochain tour de cette 56e édition de la Coupe du Congo de football.

Selon le programme du 14 juin au stade des Martyrs de Kinshasa, la formation de Céleste FC, tombeur de l'AS Ndombe de Bandundu, joue contre l'AC Rangers de Kinshasa ; et le Daring Club Motema Pembe, bourreau du FC Renaissance du Congo au tour précédent, part favori face au FC MK de Kinshasa, même si ce club est deux fois vainqueur de la Coupe du Congo de football. Le club vert et blanc de Kinshasa tient à sauver la saison par un titre et retrouvé la compétition africaine interclubs, notamment la Coupe de la Confédération, après avoir terminé cinquième au classement de la 26e édition de la Coupe du Congo.