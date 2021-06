Cote d'Ivoire: Anniversaire - "Le Nouveau Réveil" a 20 ans

14 juin 2001-14 juin 2021. "Le Nouveau Réveil" fondé par M Dénis Kah Zion, a eu ses 20 ans d'existence, hier lundi. Le quotidien de choix des Ivoiriens, proche du Pdci-Rda mais traitant, comme tous les quotidiens, l'actualité politique, économique, sportive, culturelle, etc. a su s'imposer dans le dur univers de la presse ivoirienne aujourd'hui concurrencée par de nouveaux médias comme la presse en ligne et même les réseaux sociaux.

Que de chemins parcourus avec ses hauts et ses bas, ses moments de joie et de peine, ses temps de rires et de pleurs. Mais "Le Nouveau Réveil" a maintenu et continue de maintenir le cap. Grâce à Dieu. Grâce au soutien et à la bénédiction du président Bédié, président du Pdci-Rda. Grâce aux annonceurs et aux nombreux partenaires.

Mais aussi grâce aux lecteurs, nos premiers bailleurs de fonds, "Le Nouveau Réveil", journal de choix des Ivoiriens, poursuit sa mission d'information. La belle aventure continue. Merci à tous.