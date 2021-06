Madagascar: Nosy Be - Visite de réconfort du président du Sénat à Nosy Komba

Une grande première pour la petite île Nosy Komba. Le président du Sénat y a séjourné. Avec environ huit mille âmes, cet ilot qui est le trait d'union entre Nosy Be et la Grande Terre, est renommé par ses magnifiques plages, les récifs qui l'entourent et ses lémuriens. Mais le passage de Herimanana Razafimahefa est lourd de sens : c'est une visite de réconfort. Les habitants de ce lieu de villégiature qui sont des plus paisibles, ont traversé des moments difficiles à cause de la pandémie de Covid-19.

« J'ai déjà visité cette petite île à quelques reprises, quand je n'étais pas encore à la tête de la deuxième institution du Sénat. Je connais de nombreuses personnes ici et ils m'ont mis au courant des difficultés que la population locale a endurées durant les deux confinements. La plage de Nosy Komba a été désertée, alors que l'île gagne essentiellement sa vie du tourisme », affirme-t-il tout en expliquant l'objet de sa visite. Il avait promis d'y venir après le confinement, sa promesse s'accomplit après la réouverture de la ligne aérienne intérieure.

Incontournable

Sa participation au lancement de la campagne de vaccination de masse dans la préfecture de Nosy Be, s'est concrétisée sur cet îlot paradisiaque qui fut, pendant longtemps, une étape incontournable des touristes séjournant dans l'île aux parfums.

Accompagné des autorités régionales et locales conduites par le gouverneur Daodo Arona Marisiky, il a accosté sur la plage d'Ampangoriana, un des cinq fokontany de l'arrondissement de Nosy Komba avec détermination. Les habitants lui ont réservé un accueil chaleureux, animé par la fanfare communale et les danseuses du village. Outre la vaccination, de nombreuses activités ont été réalisées lors de cette journée de dimanche.

Tout d'abord, le président du Sénat a invité une cinquantaine de personnes âgées de la localité à dîner avec lui au restaurant, Le coucher de soleil chez Jojo. Ensuite, il leur a offert des dons composés de riz blanc, d'huile végétale et de pull tricoté pour se préserver du froid. Son passage sur Nosy Komba s'est terminé lundi, par le nettoyage collectif de la plage d'Ampangoriana. Du matériel sera offert pour marquer cet événement.

« Nous sommes des frères et sœurs, il faut que nous nous donnions la main dans une situation pénible et douloureuse. Mais cette fois-ci, si nous voulons encore que les touristes reviennent, n'hésitez pas à vous faire vacciner car le grand nombre de personnes vaccinées est une garantie pour les attirer à nouveau sur l'ilot », déclare le locataire d'Anosikely.

Tous les intervenants à la cérémonie ont évoqué l'importance de la vaccination contre la propagation du coronavirus. Selon le bilan fourni par la direction régionale de la Santé, il n'y a plus de nouveaux cas à Nosy Be depuis dimanche. En ce qui concerne la vaccination, jusqu'ici trois mille quatre cents doses ont été injectées dans toute la préfecture de Nosy Be, dont plus de soixantedix sur Nosy Komba.