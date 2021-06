Madagascar: Météo - Les températures en baisse sur les Hautes Terres

La pluie persistante devrait se dissiper ce jour. Le mercure sera en baisse sur les Hautes Terres.

Se mettre au chaud. Les températures minimales connaîtront une baisse significative à partir de ce jour sur les Hautes Terres centrales. C'est ce qu'a souligné la prévision de la météo, hier. Néanmoins, les valeurs maximales resteront quasi-stationnaires. « À Antananarivo, la température minimale peut diminuer jusqu'à 10° à 11°C, ce jour. À Antsirabe, le mercure sera de 5 à 6°C », indique un prévisionniste de la météo.

Le 10 Juin dernier, un amas nuageux globalement inactif a été détecté au large de Masoala, aux environs de l'île Tromelin, affichant une perturbation nette dans le flux d'alizé. Poussé par ce flux, le système nuageux a atteint la côte Est du pays dans la journée du samedi puis s'est étendu sur les Hautes Terres centrales, le Nord ainsi que le NordOuest.

D'un côté, une perturbation en altitude (environ à 5 000 mètres d'altitude) centrée sur le Canal de Mozambique contribuait à maintenir la perturbation venant de l'Est en engendrant un vent qui s'oriente de plus en plus du Nord au Nord-Ouest.

Retour vers l'hiver classique

Ainsi, un temps maussade s'est manifesté sur presque l'ensemble des régions du pays à l'exception de l'extrême Sud et Sud-Ouest de l'île: Temps couvert avec des pluies continues ou intermittentes par endroits, des averses à caractères orageux sur Ihorombe et l'intérieur d'Anosy et Androy.

La météo indique que le temps maussade avec les averses durant le week-end et hier va laisser place au classique hiver austral dans le pays avec un temps sec. «Les éléments d'analyse montrent que le phénomène va se décaler vers l'Est au cours de la nuit prochaine et on devrait s'attendre à un temps dégagé et sec à compter de demain », indique la météo. Pour cette journée par exemple, le retour à hiver austral classique sera accompagné de pluies faibles locales et passagères sur la partie littorale de la région Atsinanana et la partie Sud d'Analanjirofo.

Sur la partie Nord, il faut s'attendre à un temps nuageux et partiellement nuageux sur la partie Nord et un temps peu nuageux et globalement ensoleillé sur le reste après la dissipation des brouillards et brumes matinaux sur les Hautes Terres centrales. Mercredi, la présence de brumes est prévue sur les Hautes Terres. Trois régions bénéficieront d'une faible pluie, il s'agit entre autres des régions Sava, Diana et Analanjirofo. Jeudi, des pluies faibles pourront atterrir sur les régions Atsinanana, Alaotra Mangoro, Vatovavy Fitovinany et la partie Nord de l'île. On pourrait également attendre le passage de nuages dans les régions Sava et Analanjirofo. Le temps sera ensoleillé ailleurs.