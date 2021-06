Madagascar: Redevabilité sociétale - Le Village Orange de Masindray fait peau neuve

Le programme « Village Orange » est l'un des programmes phares d'Orange Solidarité Madagascar qui accompagnent le développement socioéconomique de la population. Il soutient en partie ou en intégralité la mise en place d'infrastructures sociales de base dans un village situé dans une zone enclavée. L'objectif est de permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable, à des soins médicaux et à l'éducation.

Le Village Orange qui se trouve dans la commune rurale de Masindray, à une vingtaine de kilomètres d'Antananarivo, est l'un des vingt-sept Villages Orange créés à Madagascar, depuis le premier déploiement du programme en 2013. Il a bénéficié d'importants travaux de réhabilitation initiés par l'ONG Taratra et soutenus par Orange Solidarité Madagascar. Ces travaux réalisés dans le Village Orange de Masindray ont débuté en mars. Les travaux concernent notamment l'embellissement et le développement de l'école primaire publique de Masindray et comprennent la construction de clôture et d'un chalet pour permettre aux élèves de se restaurer à l'ombre, la plantation d'un jardin potager, et la construction d'un château d'eau, borne fontaine et lave main.

À travers ce Village Orange, Orange Solidarité Madagascar poursuit aussi ses actions en matière de Protection maternelle et infantile. Le Centre de santé de base de niveau 1 (CSB I) a été électrifié dans le cadre de ces travaux. Il est alimenté par l'énergie solaire, selon les engagements d'Orange Madagascar en faveur de l'environnement. Le Centre de santé de base de niveau 2 (CSB II) a été entièrement équipé. L'ONG Taratra est une association qui œuvre dans des actions sur le développement communautaire et sur l'appui des femmes. Elle est également bénéficiaire d'une Maison digitale pour les femmes, basée à Anjozorobe.