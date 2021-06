Sahara Occidental: Conflit sahraoui - Le Comité de décolonisation de l'ONU doit "redoubler d'efforts"

NEW YORK (Nations unies) - Le représentant du Front Polisario à l'ONU, Sidi Mohamed Omar, a appelé lundi le Comité spécial des 24 des Nations unies à "redoubler d'efforts" pour permettre au peuple du Sahara occidental d'exercer librement et démocratiquement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

"Aujourd'hui, le peuple sahraoui, sous la direction du Front Polisario, dit haut et fort que ça suffit. Nous restons attachés à la paix, mais nous n'abandonnerons jamais notre droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance", a dit M. Sidi Omar qui s'exprimait lors de la session de fond du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

"Ce n'est pas trop demander à un comité créé par les Nations unies pour superviser la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux", a-t-il poursuivi.

Lors de son intervention, le représentant du Front Polisario a critiqué une nouvelle fois l'"inaction" de la communauté internationale qui est, selon lui, à l'origine de la poursuite, en toute impunité, des agressions marocaines dans les territoires sahraouis occupés et des violations par l'occupant des résolutions de l'ONU et de toutes les règles du droit international et du droit international humanitaire.

Et c'est ainsi, a tenu à préciser également Sidi Omar, que "le peuple sahraoui n'a eu d'autre choix que d'exercer son droit légitime à la légitime défense".

"Aujourd'hui, presque trente ans après le déploiement de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) dans le territoire, il n'y a pas de référendum d'autodétermination et il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a que la guerre dont l'Etat occupant marocain est pleinement responsable", a-t-il par ailleurs regretté.

Pourtant, a-t-il rappelé, le peuple sahraoui "s'est engagé de manière constructive dans le processus de paix de l'ONU en faisant preuve de patience, de retenue extrême et de flexibilité, malgré les provocations et toutes les injustices qu'il continue d'endurer de la part des autorités de l'occupation marocaines".

Dans le même contexte, le représentant du Front Polisario à l'ONU a précisé que "la souveraineté sur le Sahara occidental n'est pas une marchandise à échanger sur le marché de Wall Street ou ailleurs. C'est le droit exclusif du peuple sahraoui qui utilisera tous les moyens légitimes pour défendre sa souveraineté".

Le Comité des 24 examine à partir de ce lundi, dans le cadre de sa session de fond (14-25 juin courant) la situation au Sahara occidental. Les questions de Gibraltar et des Tokélaou et celles d'autres territoires non autonomes figurent également au menu de la session de fond annuelle du Comité.

Le Comité spécial des 24 a été crée en 1961 par l'Assemblée générale, dont il est l'organe subsidiaire chargé de la question de la décolonisation, conformément aux dispositions de la résolution 1654 (XVI) en date du 27 novembre 1961.