Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le PM et le Ministre des transports

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier Ministre le Dr. Mostafa Madbouly et le Ministre des transports le lieutenant-général Kamel Al-Wazir.

Le porte-parole présidentiel a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive des projets du ministère des Transports, notamment en ce qui concerne le développement des routes et des axes au niveau de la République, ainsi que celui des chemins de fer et des ports maritimes.

Où, le Ministre des transports a passé en revue les étapes de la mise en œuvre du système de transport intelligent ATS sur les axes et les autoroutes, dont la première phase comprend un total de 7 routes, d'une longueur de 1187 km. Ainsi, M. le Président a dirigé d'achever rapidement cette phase, tout en commençant à mettre en oeuvre la deuxième, en comprenant 14 routes d'une longueur d'environ 5 000 km, afin d'appliquer les normes de sécurité et de sûreté les plus élevées sur les routes et les axes, de préserver la santé et la sécurité des citoyens, de fournir des services modernes, et de leur doter toutes les données relatives aux méthodes utilisées.

De même, on a passé en revue les efforts de développement de la rocade entourant le Caire, à travers son extension et l'augmentation de son efficacité, ainsi que la mise en place de nouveaux axes de circulation qui incluent tous les services, afin de les relier aux communautés urbaines des deux côtés de la route, ce sont l'axe d'Al-Mariouteya, qui reliera la rocade, le périphérique central, et la rocade régionale, ce qui desservira les villages de Gizeh et de la Haute-Égypte, ainsi que les zones touristiques d'Al-Haram, Saqqarah et Mit Rahina, en plus de l'axe Al-Gazayer, qui servira les habitants de Maadi et d'Al-Basatine, comprenant l'aménagement de la zone des ateliers sous la rocade, ainsi que l'axe Al-Marg, qui servira les quartiers d'Al-Khosous, Al-Marg, Al-Alg, Al-Khanka et Abou Zaabal.

Dans ce contexte, M. le Président a exigé d'exploiter le développement de ces axes pour augmenter l'efficacité des zones environnantes, et ses services dans un cadre de développement intégré.

SE a également nécessité l'achèvement des travaux d'aménagement de la rocade au mois de décembre de cette année, outre, la création d'ateliers alternatifs pour ceux situés en dessous de la rocade, dans un rassemblement séparé à service complet à l'extérieur du bloc résidentiel.

Le lieutenant-général Kamel Al-Wazir, a également passé en revue les efforts visant à développer le réseau routier de la Haute-Égypte, comprenant les routes d'Assiout, Sohag, Qena, Louxor et la Mer Rouge, dans le but de relier les villes de Haute-Égypte à la côte de la Mer Rouge, en plus de mettre en œuvre l'axe du nord de Louxor pour relier l'aéroport de Louxor, sur la rive orientale du Nil, avec les zones touristiques à l'ouest.

On a également présenté les nouveautés du développement de la route Wadi Al-Natroun/Al-Alamein, et son extension, pour devenir 8 voies dans chaque direction, en la dotant d'une voie de services des deux côtés, en plus de la construction des ponts de retour pour sécuriser les intersections de surface.

En ce qui concerne le développement du système portuaire, M. le Président a dirigé la préparation d'une étude intégrée pour l'établissement du port Al-Max entre les ports d'Alexandrie et d'Al-Dekheila, afin de rejoindre le groupe de ports égyptiens développés selon les normes les plus élevées sur la Mer Rouge et la Méditerranée, conformément à la situation géographique égyptienne, reliant entre l'Est et l'Ouest.

Le Ministre des transports a également présenté les efforts visant à développer le système ferroviaire au niveau de la République dans ses divers aspects, où M. le Président a dirigé de se concentrer sur l'évolution de l'élément humain dans les chemins de fer nationaux égyptiens, en réhabilitant et en formant les travailleurs actuels, tout en sélectionnant les meilleurs cadres d'ingénieurs et de techniciens, gradués des facultés d'ingénieurie et de technologie, afin de travailler au domaine des chemins de fer, de les former sur les derniers systèmes technologiques dans ce domaine à l'étranger, ainsi que dans les instituts d'enseignement des forces armées.

M. le Président a également dirigé la construction de la nouvelle gare de Bachtile, conformément aux normes internationales les plus élevées, afin d'améliorer les services fournis aux citoyens égyptiens, qui utilisent les trains de la Haute-Égypte.

