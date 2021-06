Egypte: Al-Sissi salue les relations distinguées entre l'Égypte et l'Espagne

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a fait l'éloge mardi des relations distinguées entre l'Egypte et l'Espagne et exprimé l'aspiration à la poursuite de la coopération entre les deux pays amis dans les divers domaines.

Lors d'un appel téléphonique avec le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, le président Al-Sissi a souligné la nécessité de continuer à travailler étroitement pour faire progresser les relations bilatérales, notamment dans les secteurs dont l'Espagne se distingue tels que les soins de santé, le transport maritime, l'énergie renouvelable, le tourisme, en plus d'encourager les entreprises espagnoles à tirer parti des opportunités d'investissement disponibles en Égypte, en particulier dans les grands projets nationaux.

Pour sa part, M. Sanchez a affirmé la profondeur des liens d'amitié unissant les deux pays et confirmé la volonté de l'Espagne de poursuivre la coordination avec l'Egypte.

Il a également valorisé le rôle de l'Egypte dans l'instauration de la stabilité au Moyen-Orient et dans la région de la Méditerranée et ses efforts de lutte contre le terrorisme, la pensée extrémiste et la migration clandestine.

Selon le porte-parole de la présidence, l'entretien a également porté sur les moyens de consolider les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun régionales et internationales, notamment la migration clandestine, la cause palestinienne et la situation en Libye.

Dans ce contexte, le président a évoqué les efforts égyptiens visant le règlement politique de toutes les crises de la région.