Togo: Les travaux de construction du centre de formation professionnelle sur le site de la PIA lancées

Le séjour du ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement, Dr Gerd Müller, se poursuit au Togo. Il a pris part ce lundi 14 juin 2021 aux côtés de Mme le Premier Ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, à la pose de la première pierre de la construction du centre de formation professionnelle de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) sur le site de la plateforme.

D'une superficie d'un hectare, le futur centre de formation professionnelle de la PIA offrira huit formations professionnelles et pratiques dans trois domaines notamment, la transformation des produits agricoles, l'industrie et la construction. Ce centre pourra accueillir plus de 300 apprenants par cycle, soit des milliers d'élèves tout cycle confondu.

"Ce centre est le fruit d'un partenariat public-privé avec la contribution des investisseurs privés. En tant que ministre allemand, je m'engage beaucoup en Europe et en Allemagne afin de trouver des investisseurs qui sont prêts à investir ici au Togo pour créer des emplois", a déclaré Dr Gerd Müller, Ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement.

Il a félicité le Chef de l'État et Mme le Premier Ministre pour ce projet ambitieux qui veut créer un Togo moderne à la pointe de la technologie pour un développement durable et créer des emplois pour les jeunes. "Sachez que l'Allemagne reste aux côtés du Togo, un pays partenaire.", a-t-il lancé.

Pour Mme le Premier Ministre, le plus important c'est de créer un écosystème attractif et qui allie le secteur public et le secteur privé.

Mme le Premier Ministre a insisté sur le besoin de transformer ses matières premières sur place ici au Togo pour être très compétitif sur les marchés sous-régionaux et internationaux. Pour Mme le Premier Ministre, cette plateforme concrétise pour le Togo, quatre éléments essentiels d'un nouveau paradigme.

Il s'agit premièrement d'une approche de chaînes de valeurs, de la production jusqu'à la mise sur le marché en passant par la transformation. Le deuxième élément, c'est d'arriver à engager un partenariat stratégique, un investisseur privé de rang mondial avec son expertise notamment le groupe Arise IIP. Le troisième élément essentiel, c'est d'assurer un effort continue pour l'amélioration de l'écosystème avec des réformes courageuses dans tous les secteurs. Et le quatrième élément qui paraît très important, c'est de disposer de la main d'œuvre qualifiée et professionnelle.

Ce centre de formation professionnelle est l'un des fruits des négociations intergouvernementales germano-togolaise tenues en mai dernier.

Tweet