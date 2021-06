Afrique: Conseils constitutionnels en Afrique de l'Ouest - Le rendez-vous est pris à Dakar

Le Conseil constitutionnel du Sénégal annonce organiser jeudi et vendredi prochains une rencontre des Cours et Conseils constitutionnels d'Afrique de l'Ouest sur le thème « Regards croisés sur la justice constitutionnelle ».

Cette rencontre est organisée avec la Fondation Konrad Adenauer, aura lieu en présence du président de la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne de même que de responsables des juridictions constitutionnelles du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la République de Guinée, du Mali, de la Mauritanie du Niger et du Togo.

Les panels et présentations, animés par des universitaires et praticiens du droit constitutionnel, porteront notamment sur « les textes et la jurisprudence des Cours et Conseils constitutionnels de la sous région », indique le communiqué du conseil constitutionnel.