Congo-Brazzaville: Diaspora - La Halle aux grains présente " La Sape à Bloizzaville "

À l'heure de la réouverture des salles de spectacles au public, La Halle aux grains, scène nationale de Blois, en France, programme à nouveau l'événement festif, populaire, artistique et extravagant pour célébrer la Sape sous toutes les coutures.

Au bout de 3 ans, après une première édition sur la Nuit de la Sape en 2017, le samedi 26 Juin, en partenariat avec la ville de Blois-politique de la ville et l'agence nationale de la cohésion des territoires, La Halle aux grains renoue avec la scène populaire en faisant la part belle à la Sape (Société des ambianceurs et des personnes élégantes), en respect de ses codes vestimentaires et de son mode de vie.

Au programme, un spectacle musical suivi d'un défilé haut en couleurs d'extravagants sapeurs blésois et de la création chorégraphique afro-danse du collectif la Cour intitulée "Faro-Faro", qui signifie littéralement, dans l'argot du coupé-décalé, "faire le malin ".

Cette soirée sera le point de convergence d'un ensemble d'initiatives menées par Catherine Bizouarn et son équipe du théâtre la Halle aux grains en consacrant un temps de partage et d'appropriation entre les habitants de Blois et de son agglomération avec des artistes et les sapeurs authentiques.

Après le chamboulement de leurs loisirs de proximité par la pandémie de Covid-19, en respect de la jauge, les Blésois vivront à nouveau, le brassage des pratiques culturelles inspirées du dandysme né après les indépendances au Congo. Au-delà d'une simple mode, la pratique de la Sape est une manière de se réapproprier la culture dominante. Elle est l'affirmation d'une personnalité pleine d'originalité qui prône l'exhibition de corps soignés, parfumés, élégamment habillés.

