Angola: Sonangol vend des participations dans des blocs pour soutenir l'exploration et la production pétrolière

Luanda — La société nationale d'hydrocarbures d'Angola (Sonangol) vend, en partie, les participations qu'elle détient dans huit blocs pétroliers, pour réévaluer son portefeuille d'investissements, assurer la conformité et la mise en œuvre de sa stratégie d'exploration et de production, passant de 2 à 10 %, jusqu'en 2027.

Il s'agit de participations détenues dans des blocs offshore et onshore, principalement en production, et d'autres en exploration et développement, dont le bloc 03/05, où Sonangol prévoit de vendre entre 15 et 20 %, un pourcentage égal pour les blocs 4/05, 5/06 avec 30 à 65%, et dans le bloc 15/06 avec une vente jusqu'à 10%.

La liste de Sonangol, présentée ce lundi, lors du lancement du processus de vente, intègre également le bloc 18, où elle devrait céder jusqu'à 8,28%, le bloc 23, avec une vente exposée entre 30 à 70%, le même nombre pour les blocs 27, et le 31, jusqu'à 10%.

Avec les réserves restantes, Sonangol veut, avec ces ventes, assurer les engagements de l'entreprise dans les blocs dans lesquels elle soutient en tant que partenaire, et garantir l'investissement continu dans les concessions dans lesquelles elle opère.

Selon le président du comité exécutif de l'Unité d'exploration et de production (UNEP), Ricardo Van-Deste, la société souhaite également réduire son exposition financière et sa participation, en œuvrant pour une gestion efficace des droits de prospection du pétrole brut de la Sonangol.

Pour les investisseurs intéressés par ce processus, la compagnie pétrolière nationale garantit une entrée rapide sur le marché angolais, sans appel d'offres public ni négociation directe, s'ils remplissent les conditions nécessaires pour être considérés comme membres du concessionnaire national.

Dans ces blocs, Sonangol indique que les investisseurs seront confrontés à la réduction des risques géologiques et financiers pour les actifs en production, en plus de l'existence d'un partage des efforts et du risque financier pour les blocs en phase d'exploitation.

Situé dans le bassin du Congo (offshore), le bloc 3/05, par exemple, compte 54 puits forés (33 en exploration et 22 en évaluation).

Il y a huit champs en production dans ce bloc, tels que Pacassa, Búfalo, Palanca, Impala-Sudeste, Cobo, Pambi et Combo, en plus de 11 plates-formes de production et de transformation.

Il possède également des réserves de 121 48 millions de barils de pétrole brut, avec une production cumulée de 1,387 million de barils.

En production depuis avril 2009, le bloc 4/05, situé dans le bassin maritime du Congo, compte sept puits de développement avec des réserves estimées à 143 millions de barils certifiés.

Les caractéristiques des six autres blocs ont également été présentées aux investisseurs potentiels, qui doivent soumettre leurs propositions à la Sonangol avant le 6 août de l'année en cours.

Le lancement du processus a été assisté par le ministre des Ressources minérales, du pétrole et du gaz, Diamantino Azevedo.