Gabon: Lastourville - Brice Constant Paillat communie avec les mères de la commune

Le ministre Brice Constant Paillat et son épouse ont honoré les mères de la commune de Lastourville. Le couple a communié avec les femmes du troisième âge et surtout les jeunes filles mères. Tout en véhiculant le message du Chef de l'Etat, celui de solidarité et de partage, le membre du gouvernement a offert les kits à 250 nouveaux nés.

Les jeunes filles-mères, avec leurs couches, biberons et bien d'autres accessoires pour bébés, ont apprécié ce geste du ministre à sa juste valeur. Elles disent être heureuses. "Je suis heureuse car ce geste est inattendu pour moi. C'est un plus pour moi. Je ne peux que remercier monsieur le ministre et son épouse qui ont pensé à nous, nous qui sommes des Gabonaises économiquement faibles" laisse entendre une bénéficiaire .

Le ministre Brice Constant Paillat a profité de cette rencontre avec les femmes pour la "fête des mères" pour relayer le message de la Première dame Sylvia Bongo Ondimba, message de solidarité, de partage, d'entraide. Aussi, a t-il fait savoir que cette rencontre avec les mamans, ses petites soeurs est une satisfaction pour son épouse et lui. Les mamans venues pour la circonstance, ont pour la plupart, trouvé leur satisfaction.