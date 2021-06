Tunisie: L'EST met le cap sur Tabarka - Concentration maximale

Pour la semaine du match, le staff technique a décidé d'isoler ses joueurs à Tabarka, loin des yeux indiscrets. Un stage bloqué qui a débuté hier.

C'est sans doute l'un des matches, si ce n'est le match le plus important de la saison pour Mouïne Chaâbani et ses joueurs. C'est de la demi-finale aller de la C1 africaine dont nous parlons et qui opposera ce samedi, à partir de 17h00 sur la pelouse de l'Olympique de Radès, l'Espérance de Tunis à Al-Ahly du Caire. Pour la semaine du match et afin d'assurer les conditions optimales de réussite, Mouïne Chaâbani a programmé un stage bloqué qui a débuté hier à Tabarka. Le staff technique « sang et or » a décidé donc d'isoler ses joueurs loin, très loin même des yeux indiscrets.

C'est donc le silence radio qui règne depuis hier matin où l'équipe a quitté l'Hôtel du Parc pour prendre la route pour Tabarka. Par ailleurs, aucune indication n'a été donnée sur la date du retour de l'équipe à Tunis. On imagine que l'équipe restera le plus longtemps possible à Tabarka où elle séjournera jusqu'à jeudi, au plus tard vendredi.

Badrane, Ben Romdhane et Ben Chérifia avec le groupe

Libéré par Djamel Belmadi, Abdelkader Badrane n'est pas retourné au pays et est resté à Tunis où il a pu retrouver les entraînements de l'EST. Mohamed Ali Ben Romdhane et Moez Ben Chérifia ont été également libérés par Mondher Kebaïer. Ce trio a pu accompagner l'équipe hier pour le stage de Tabarka. Le seul international qui n'a pas été rappelé à la demande de Mouïne Chaâbani est Farouk Ben Mustapha. Une non-convocation qui en dit long. Ben Mustapha semble perdre à jamais son rang de premier gardien au profit de Ben Chérifia.

A moins que Kebaïer n'ait demandé de le garder pour l'aligner contre le Mali ce soir! Une chose est sûre, Mouïne Chaâbani a fait son choix pour la demi-finale aller contre Al-Ahly. Ce samedi, Moez Ben Chérifia gardera les bois. Il est impératif qu'il garde ses filets vierges en prévision de la demi-finale retour et même au-delà.