Tunisie: Les collaborateurs de Maâlej identifiés

Le staff du nouveau coach de l'UST prend forme.

Maâlej, nouveau technicien de l'US Tataouine, sera secondé par Slah El Haj et Chiheb Ettih. Hatem Ounalli s'occupera de la préparation physique des joueurs avec Mourad El Kacer. Mohamed Abdelmoula entraînera les gardiens, alors que Sami Njah sera chargé de l'évaluation et du suivi. Enfin, Hassen Dhouilaâ et Anis Boukadida conserveront leurs postes au sein de la cellule médicale.

L'Espérance récupère ses internationaux

Le défenseur central Abdelkader Badrane a récemment été libéré par le sélectionneur des Fennecs afin de rallier le groupe de l'EST, dans l'optique du grand format des demi-finales de la C1 face à Al Ahly du Caire à Radès, samedi prochain. Sur ce, l'EST a aussi récupéré ses autres joueurs internationaux, à savoir Hamdou El Houni, Moez Ben Chrifia et Mohamed Ali Ben Romdhane. Toujours volet Espérance, le dernier classement des clubs a placé l'EST au second rang africain et au 110e rang mondial.

Transfert de Sassi : Ezzamalek prépare une contre-offensive

Après avoir signé un engagement de trois ans en faveur d'Al Duhail, Ferjani Sassi devra retrouver son club employeur, Ezzamalek, sous peine de s'exposer à la vindicte du club égyptien qui pourrait en référer à la Fifa si le joueur ne rallie pas Le Caire.

Les défibrillateurs sauvent des vies !

Après le drame qui a failli coûter la vie à Eriksen à l'Euro, le débat sur la présence des défibrillateurs aux abords des terrains est revenu avec insistance. On se rappelle que, dans nos contrées, en janvier 2018, la FTF avait décrété l'obligation de disposer de défibrillateurs sur nos terrains de football. Une réunion s'était alors tenue entre la ministre des Sports de l'époque et le président de la FTF en vue d'acquérir à terme les précieux appareils. Sauf que les promesses sont restées lettre morte. A méditer, surtout après le récent malaise de Christian Eriksen.