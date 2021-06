Tunisie: Pour sauver des vies humaines

La page Facebook qui donne chaque jour des informations sur le trafic routier tunisien a publié un post très instructif sur l'attitude à adopter en cas de danger sur la route.

Les vacanciers se ruent sur les autoroutes du pays depuis le week-end dernier avec une augmentation attendue au fil des semaines jusqu'au pic des mois de juillet et août 2021. Sous le hastag #pour sauver_des vies_humaines, la publication apporte de précieux conseils destinés aux automobilistes à travers une image intrigante d'un pneu en état de déflagration totale sous l'effet de nombreux facteurs. Elle est largement visualisée et partagée sur les réseaux sociaux avec plusieurs milliers de vues. La publication détaille le comportement approprié à adopter pour arrêter la voiture lorsqu'un des pneus explose et que la voiture roule à une vitesse supérieure à 100 km/h. Sous forme de six conseils clés. On retranscrit l'essentiel de l'extrait en arabe conseil après conseil.

Précieux conseils

Lorsqu'un des pneus explose, il faut rester le plus calme possible et tenir fermement le volant avec les deux mains. Ensuite, la chose la plus importante est de garder son pied sur les freins et n'appliquer aucune pression sur les pédales. Il faut rester dans sa voie directionnelle et ne pas essayer de la changer ou de s'en écarter. La garder aussi droitement que possible. « Si votre voiture a une transmission manuelle, changez les vitesses pour décélérer progressivement et ne faire cette étape qu'après vous être assuré de bien contrôler la voiture, mais si votre voiture a une transmission automatique, vous ferez cette tâche librement », lit-on dans le quatrième conseil. Ne pas se soucier des freins, la traînée résultant de l'explosion du pneu fera le travail des freins et réduira la vitesse de la voiture. Dernier conseil : lorsque la vitesse redescend à 50 km/h, il faut appuyer doucement sur les freins jusqu'à ce que la voiture s'arrête.

« Diffusez-le et ce sera peut-être une raison pour la survie d'une âme, alors que nous souhaitons la sécurité à tous », termine la publication à visée citoyenne.