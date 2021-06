Guinée: Le FNDC, Alpha Condé et le peuple.

opinion

La condamnation de Oumar Sylla Foniké Mengué à trois (3) ans de prison ferme par la cour d'appel de Conakry a suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion publique. Chacun y est allé de son commentaire selon les ressentiments et la colère provoquée par cette condamnation. Si certains s'en sont directement pris à Alpha Condé, à la justice et au régime tout court, d'autres ont blâmé tout simplement le peuple de Guinée qu'ils considèrent passif ou résigné face aux dérives dictatoriales du régime d'Alpha Condé.

Cette condamnation politique déguisée dans l'arrêt controversé de la cour d'appel de Conakry n'est pas fortuite, car à travers elle, Alpha Condé vise bien un résultat, mais lequel ?

En procédant aux arrestations arbitraires, aux persécutions et à la condamnation injuste des opposants à son troisième mandat, Alpha Condé et ses complices cherchent à atteindre un résultat, celui d'amener une certaine opinion très fragile à blâmer le peuple de Guinée pour sa prétendue inaction et décourager ainsi des citoyens actifs qui se battent pour l'intérêt général.

Ne tombons pas dans ce piège et cette stratégie connue de toutes les dictatures. Les seules personnes à blâmer dans cette situation sont le dictateur Alpha Condé, premier responsable du désastre dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui, et ses soutiens également qui l'accompagnent dans le seul et unique but de satisfaire leurs intérêts matériels.

La majorité de la population guinéenne a fait son choix et l'a exprimé plusieurs fois à travers son soutien aux combattants de la démocratie et son adhésion à la lutte démocratique du FNDC depuis les premières heures du mouvement. Le peuple de Guinée n'est pas soumis ou résigné et n'abandonne pas ses dignes fils. Il est sans nul doute l'un des plus debout du continent. Il lui est tout simplement opposé, par la dictature, la force des armes en réponse à ses manifestations pacifiques pour défendre la vérité et le droit.

Force et honneur au vaillant peuple de Guinée !

Responsable des Opérations du FNDC

Coordinateur de Tournons La Page en Guinée