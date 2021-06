Cote d'Ivoire: François Amichia (Nouveau président du COCAN 2023) - « C'est un challenge qu'on doit relever ensemble »

interview

Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre nomination à la tête du Comité d'organisation de la Can Côte d'Ivoire 2023 ?

C'est avec beaucoup d'émotion, de joie que j'ai reçu cette information. C'est surtout un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du Président de la République qui a pris le décret, sur proposition du Premier ministre Patrick Achi, qui lui-même a reçu un rapport du ministre des Sports et du Développement de l'Économie sportive. Je tiens surtout à féliciter Lambert Feh Kessé, mon prédécesseur et son équipe pour le travail abattu. Nous allons essayer de poursuivre l'œuvre.

Avez-vous une idée de ce qui vous attend à la tête de ce comité d'organisation ?

Je mesure, en effet, le poids de mes responsabilités. La Coupe d'Afrique des Nations de football est un gros morceau. C'est un événement de dimension internationale.

C'est toute l'Afrique et le reste du monde qui est attendu en 2023 dans notre pays. Et donc savoir que le Président de la République vous confie une telle organisation et une marque de confiance. En tout cas, je compte sur l'implication et l'adhésion de tous, les politiques, le mouvement sportif et tous les Ivoiriens pour mener à bien cette mission. C'est un challenge que nous devons relever ensemble.

Dans l'immédiat, qu'allez-vous faire ?

J'attends d'abord de procéder à la passation de charges. Le temps de prendre connaissance des dossiers et on verra. J'étais ministre des Sports au début de la mise en place de ce Cocan 2021 qui et devenu Cocan 2023. L'environnement de la Can ne m'est pas étranger. Ancien président du comité national des supporters, j'ai fait les Can 1998, au Burkina Faso, celles de 2000 (Ghana et Nigeria) et Mali 2002