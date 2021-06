Maroc: S.M le Roi ordonne que toutes les démarches des MRE soient facilitées et qu ' un dispositif spécial d'accompagnement soit mis à leur disposition

communiqué de presse

Hautes instructions Royales à la Fondation Mohammed V pour la solidarité et aux ambassades et consulats du Maroc

Voici un communiqué du Cabinet Royal :

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI - Que Dieu l'assiste - a bien voulu donner ses très Hautes instructions à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, afin qu'un dispositif spécial d'accompagnement soit mis à la disposition des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, à bord des navires opérant la traversée, en vue de leur assurer les meilleures conditions de traversée et de débarquement.

Ce dispositif a pour objectif de faciliter, pendant la traversée, l'ensemble des formalités administratives, douanières et sanitaires, afin que le voyage, l'arrivée et le séjour au Maroc se passent de manière sûre, fluide et satisfaisante. Les autres modalités traditionnelles d'accueil et d'assistance déployées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, au Maroc et à l'étranger, resteront en vigueur.

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi - Que Dieu l'assiste - a bien voulu donner ses très Hautes instructions afin que les ambassades et les consulats généraux du Royaume du Maroc à l'étranger se mobilisent dans cette opération.

Ainsi, les représentations diplomatiques et consulaires sont appelées à faciliter toutes les démarches consulaires et administratives requises par les concitoyens marocains et les étrangers souhaitant visiter le Maroc, et à répondre de manière efficace à leurs demandes et attentes".

Bienveillance Royale

L' annonce, à priori quasi-familière, ne peut que revêtir la portée d'un symbole : S.M le Roi Mohammed VI ordonne que tout soit fait pour faciliter le retour, cet été, des Marocains du monde à des prix raisonnables. Encore une fois, le Souverain se range résolument du côté de tous les MRE qui, face à la hausse des prix du transport, ne savaient plus où donner de la tête. L'engagement citoyen, le pressant timing du retour, la proximité envers les compatriotes dans leur vie de tous les jours viennent conforter la détermination de Sa Majesté le Roi qui engage tous les acteurs à assumer leurs responsabilités. Qui plus est, la conjoncture actuelle exige un élan de solidarité nationale pour l'ère post-crise sanitaire, un sursaut grandeur nature que SM le Roi appelle de ses vœux.

De cette crise sanitaire qui pèse lourd sur les Marocains de la diaspora, privés des retrouvailles familiales depuis plus d'un an, le Souverain en prend la réelle mesure. Le geste Royal remet les pendules à l'heure en plaçant, sans ménagement, le citoyen marocain au-dessus de toute autre considération. Un acte qui s'inscrit dans le prolongement de toute une série d'initiatives depuis le début de la pandémie, par lesquelles le Souverain donne la priorité absolue à la santé de la population et à l'allègement de l'impact socio-économique de la crise.

Tout ce que le Maroc compte comme acteurs touristiques et du transport aérien et maritime, avec en tête le transporteur national «Royal Air Maroc», sont instamment appelés à prendre les mesures qui s'imposent pour un retour facilité et un accueil aux meilleurs prix des MRE. Sous l'impulsion Royale, tout un chacun se doit d'assumer sa part de responsabilité et s'engager ardemment à pied d'œuvre, pour mener à bien l'action singulière et salutaire engagée au plus haut niveau de l'Etat. Cette dynamique solidaire fera date tout autant que l'opération nationale de vaccination, frappante par son envergure et sa portée sociale, laquelle n'a d'égal que le méga-programme de relance économique initié au plus fort de la pandémie.

C'est là une leçon que le Maroc, sous la direction de son Monarque visionnaire, donne au monde entier en privilégiant l'intérêt des familles marocaines et leur bien-être. Autre fait significatif dans cet engagement résolu en faveur des MRE, les vols de et vers le Royaume devront reprendre dès le 15 juin dans le cadre d'autorisations exceptionnelles, l'espace aérien du Royaume étant toujours fermé. En somme, la culture de solidarité ne cesse de s'ancrer en direction de la communauté marocaine établie à l'étranger, comme en témoignent les prestations de qualité offertes à ses membres lors de l'opération annuelle «Marhaba» que chapeaute la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Grâce à cette opération, le transit des MRE est plus fluide, les conditions de voyage moins pénibles, avec accompagnement constant lors du transit. N'est-il pas d'ailleurs une source de fierté un département ministériel dédié aux concitoyens résidant à l'étranger ? Une orientation qui se consacre sans conteste sous la conduite de SM le Roi qui fait de leurs intérêts et leurs droits, en premier lieu le droit à la protection sociale, une priorité nationale. Au-delà de sa forte dimension sociale, la facilitation de l'entrée des MRE à des prix accessibles ne sera que bénéfique pour la dynamique du secteur touristique, mis à mal par plusieurs mois de crise consécutive à la pandémie. Très attendue, la prochaine reprise des vols donne sans doute une bouffée d'oxygène pour les opérateurs du tourisme, gros employeur au niveau national.

Le CCME salue les Hautes instructions Royales pour faciliter le retour des MRE

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a salué les Hautes instructions Royales pour la facilitation du retour des Marocains du monde au pays à des prix abordables. Dans un communiqué, le CCME s'est félicité de cette initiative Royale, qui incarne la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres de cette communauté, et traduit l'accompagnement continu des questions liées à cette catégorie qui jouit d'une place importante. Le Conseil a, en outre, mis en exergue l'attachement permanent du Souverain à la protection des droits et intérêts des membres de la communauté marocaine à l'étranger là où ils se trouvent et au renforcement de leurs liens solides avec la mère-patrie.