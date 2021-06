Congo-Brazzaville: Covid-19 - De nouveaux décès rapportés

Huit nouveaux décès parmi les cas confirmés de covid-19 ont été rapportés dans les centres de traitement de la maladie à Kinshasa. Le total de cas mortels à la date du 14 juin est de huit cent cinquante-quatre, soit un taux de létalité de 2,4 %.

Selon les données de la coordination nationale de la riposte à la covid-19, la RDC a enregistré deux-cent cinquante nouveaux cas de contamination dont deux cent dix-huit à Kinshasa, vingt et un dans le Haut-Katanga, quatre dans le Haut-Uélé, deux en Ituri, deux au Lualaba, un dans le Bas-Uélé, un au Nord-Kivu et un dans la Tshopo. Les tests ont été réalisés sur un total de mille quatre-vingt-douze échantillons reçus pour l'analyse biologique à l'INRB. Le nombre total de cas positifs au nouveau coronavirus en RDC est de trente-cinq mille neuf cent dix-huit.

Dix patients supplémentaires sont sortis guéris dont six des centres de traitement de covid-19 et quatre parmi ceux qui étaient soignés à domicile, dans les zones de santé de Kinshasa, selon la mise à jour du 14 juin. Le cumul de personnes guéries en RDC est de vingt-sept mille huit cent cinquante-neuf. Le taux de guérison est de 78 %.

Depuis le lancement de la campagne de vaccination à la covid-19, le cumul des vaccinés à la date du lundi 14 juin est de trente-cinq mille trois cent quarante et un avec le vaccin Astra Zeneca. Ces données viennent d'un total de deux cent soixante-trois sites de vaccination fonctionnels de Kinshasa et des six autres provinces ayant lancé leurs campagnes de vaccination contre le coronavirus.

En semaine 23 (du 7 au 13 juin ), avec deux mille trois cent trente et un nouveaux cas confirmés, la RDC a dépassé le pic de cumul de cas confirmés par semaine notifiés en semaine 22 (du 31 mai au 6 juin), qui était de mille six cent quatre-vingt-huit cas, avec une forte pression dans les hospitalisations et un nombre croissant des patients en soins critiques, plus particulièrement à Kinshasa.

Le nombre de cas actifs a, quant à lui, triplé au cours de quatre dernières semaines épidémiologiques, passant de deux mille à sept mille, alors que le taux de létalité enregistre par contre une légère baisse (2,4%), dans l'ensemble du pays. Dans le contexte de la circulation à Kinshasa du préoccupant variant Delta (B.1.617.2) dont la contagiosité reste très élevée, il est fortement recommandé que chacun maintienne un niveau élevé d'adhésion à la vaccination et aux mesures individuelles de prévention, de dépistage ainsi que de renforcement des traçages des contacts.

Les données cumulées depuis le début de l'épidémie de covid-19 montrent que la capitale de la RDC reste la ville la plus touchée par la circulation du virus SARS-CoV-2 dans le pays, avec 72 % du total de cas, suivie du Nord-Kivu (8,4 %), du Haut-Katanga (6 %), du Kongo central (5,1 %), du Sud-Kivu (3 %) et du Lualaba (3 %).