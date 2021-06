Congo-Brazzaville: Transfert de fonds - TapTap Send désormais disponible au Congo

L'application de transfert d'argent en Afrique via le téléphone dénommée TapTap Send a été présentée, le 14 juin à Brazzaville, lors d'un déjeuner de presse organisé à cette occasion.

TapTap Send est une application pour Android et iPhone qui permet aux gens d'envoyer instantanément de l'argent en Afrique à un coût très faible.

La consultante en communication, Leslie Keta, a expliqué aux chevaliers de la plume et du micro ainsi qu'aux leaders d'opinion les contextes de création de cette structure qui va désormais faciliter et simplifier le transfert d'argent de l'Europe ou de l'Asie vers l'Afrique. Lors de son allocution par visioconférence, Leslie Keta, qui était accompagnée par l'une des cofondateurs de TapTap Send, a indiqué que les envois de fonds dans le monde représentent plus de cinq cents milliards de dollars par an d'où la nécessité d'impliquer tous les citoyens.

Selon elle, la mission de son application est de faciliter l'accès aux ressources financières en assurant des transferts de fonds rapides et économiques. « TapTap Send permet facilement aux membres des diasporas africaines et asiatiques en Europe d'envoyer de l'argent à leur proche et en Asie instantanément à un coup réduit. Actuellement, nous sommes les moins chers sur l'envoi, puisque nous proposons un prix d'envoi fixe de 2,50 euros peu importe le montant. L'application est facile, disponible en téléchargement, il suffit de cliquer pour envoyer, de même pour le destinataire », a-t-elle indiqué.

Au Congo, les utilisateurs de TapTap Send peuvent effectuer leurs opérations sur les plateformes Airtel money et Mtn mobile money.

Notons que l'application TapTap Send est présente dans 7 pays européens et accepte les paiemnts dans les pays suivants : Sénégal, Ghana, Mali, Zambie, Côte d'Ivoire...