Maroc: Devant l'ONU, le Bahreïn réaffirme son soutien à la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc

New York — Le Royaume de Bahreïn a réitéré, devant le Comité des 24 des Nations-Unies (C24), son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, tout en saluant les "efforts sérieux et crédibles" du Royaume visant à parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain sur la base de l'initiative d'autonomie, qui représente "la solution juste et durable".

"Partant de sa position constante de soutien au Maroc, le Royaume de Bahreïn a inauguré en décembre dernier un consulat général dans la ville de Laâyoune au Sahara marocain", a déclaré le représentant du Bahreïn à la réunion du C24.

Le Bahreïn, a-t-il ajouté, exprime «son soutien et sa solidarité avec le Maroc pour la défense de sa souveraineté, ses droits, et la sûreté et la sécurité de son territoire et de ses citoyens au niveau du point de passage marocain d'El Guerguerat dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, et dans le respect de la légalité internationale».

Le diplomate a également salué les efforts menés par le Secrétaire général des Nations-Unies visant à parvenir à une solution politique durable basée sur le compromis, dans le cadre de la souveraineté marocaine, pour la résolution de ce différend.