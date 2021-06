Cote d'Ivoire: Programme « COMPACT » - Le FER et le MCC s'accordent sur les engagements de l'Etat

Les 14 et 15 juin 2021, à l'Hôtel Suprême de Grand-Bassam, s'est tenu un atelier technique de suivi des conditions préalables du Programme « Compact » du Millennium challenge corporation (Mcc), notamment sur les engagements de l'Etat relativement au Fonds d'entretien routier (Fer).

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme « Compact » du Mcc, le gouvernement s'est engagé à faire une série de réformes relatives au financement des activités du Fonds d'entretien routier. Il s'agit, entre autres, d'augmenter l'allocation budgétaire du Fer de 20% par rapport à l'allocation budgétaire de l'exercice précédant l'année de l'entrée en vigueur du Compact (Budget 2019 = Budget 2018 + 20%) ; de proposer et mettre en œuvre un plan acceptable pour le Mcc des augmentations annuelles de l'allocation budgétaire du Fer, ou mettre en œuvre au minimum, des augmentations annuelles de 10% de l'allocation budgétaire du Fer ; de développer et d'adopter un plan acceptable pour le Mcc afin d'apurer les dettes du Fer au terme du Compact, et de définir un ratio prudentiel raisonnable que le Fer devra maintenir pour contracter toute dette bancaire ; enfin de fournir au Mcc des audits financiers, organisationnels et techniques du Fer et des Per.

Au terme de l'atelier, Diaby Lanciné, directeur général du Fer, s'est réjoui de la parfaite collaboration entre le Fer et le Mca Côte d'Ivoire, partant, entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'Etat américain à travers le Mcc. Il a ensuite félicité l'ensemble des participants pour les résultats de qualité obtenus et les a exhortés à en assurer le suivi continu.

Selon Laura Rudert, Directrice Pays du Mcc Washington, son institution attache une importance capitale au respect des engagements prévus dans le cadre du « Compact ». Elle a rappelé l'attachement du bailleur à la mise en œuvre scrupuleuse des réformes avant tout investissement. Mme Rudert s'est réjouie de « l'engagement Pays » de la Côte d'Ivoire dans la mise œuvre dudit Programme.

Outre les représentants du Fer et du Mcc, ont participé à l'atelier, ceux du ministère de l'Equipement et de l'Entretien routier, du ministère de l'Economie et des Finances ainsi que le ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat.