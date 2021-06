Maroc: Match à la portée pour les Rouges et compliqué pour les Verts

Duel à distance entre leWAC et le Raja en prologue de la 22ème manche du championnat

L' épisode de la mise à jour étant arrivé à son terme, place à la reprise des débats de la Botola Pro D1 qui se poursuivra dès ce soir avec la programmation de deux rencontres comptant pour la 22ème manche. Il s'agit, en effet, des matches qui opposeront le WAC à la RCAZ et l'IRT au Raja, confrontations avancées en raison de l'engagement en fin de semaine des clubs casablancais en compétitions continentales.

Le WAC qui a tiré pleinement profit de ses matches en retard, trois victoires en autant de sorties, entend bien conserver cet élan, en accueillant, ce soir à partir de 19h15 au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, la Renaissance de Zemamra, adversaire largement dans ses cordes. Pour ce match, au cours duquel le WAC devra faire sans Comara, blessé et Aboulfath, suspendu, seule l'option de la victoire est permise pour les Rouges, de sorte à conforter leur statut de leaders et pourquoi pas dans les meilleurs des cas creuser davantage l'écart sur le Raja attendu de pied ferme à Tanger.

Sur le papier, un scénario à l'avantage des Rouges est des plus envisageables mais la réalité du terrain peut apporter des surprises et ce n'est pas la Renaissance de Berkane qui dira le contraire après avoir été évincée la saison écoulée de la course au titre par cette même équipe de Zemamra, lanterne rouge sommée de limiter les dégâts en vue de ne pas être distancée par les autres mal barrés du concours. Comme précité, la mission des Verts du côté du Grand stade de Tanger, match prévu à 21h30, ne sera pas une mince affaire devant un IRT qui reste sur deux victoires de rang, une à la maison contre la RCAZ, et l'autre en déplacement face au RCOZ. Sauf que pour ce soir, les partenaires de Hicham El Mejhad auront à défier un sacré morceau, aucunement tenté par une seconde déconvenue d'affilée, et ce après avoir cédé le pas à domicile devant la RSB.

Le Raja qui se trouve depuis hier en concentration à Tanger, devra récupérer ses deux internationaux congolais, Fabrice Ngoma et Ben Malongo, dont le retour fera beaucoup de bien à l'équipe. Une confrontation à placer sous le signe de l'équilibre, avec un IRT décidé à retrouver le podium pour continuer à entretenir l'espoir légitime de décrocher une place africaine, et un Raja pas prêt du tout à lâcher du lest dans cette course effrénée à la consécration finale.

Il convient de souligner en dernier lieu que la 22ème journée du championnat se poursuivra samedi avec la tenue de trois matches qui ne manqueront point d'intérêt, à savoir FAR-MCO, OCS-MAS et SCCM-RSB. Pour ce qui est des rencontres dominicales, le plateau comportera les matches DHJ-RCOZ, CAYB-FUS et HUSA-MAS.