Maroc: Forte baisse des recettes non fiscales

Le déficit budgétaire est ressorti à 24,6 MMDH à fin mai

Selon des chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), l'exécution de la loi de Finances laisse apparaître un déficit à fin mai 2021 et en comparaison avec la même période de 2020. «Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, la situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 24,6 MMDH à fin mai 2021 contre un déficit budgétaire de 23,3 MMDH un an auparavant», a en effet indiqué la TGR relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration.

Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de mai 2021, la Trésorerie générale indique que ce déficit tient compte tenu d'un solde positif de 13,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 23,3 MMDH à fin mai 2020 compte tenu d'un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA. Entrant dans les détails, la TGR note que les recettes ordinaires brutes se sont établies à 97 MMDH contre 103 MMDH à fin mai 2020.

Elles ont ainsi accusé une baisse de 5,8% correspondant à -6 MMDH. A en croire la TGR, la dégringolade des recettes « s'explique par la diminution des impôts directs de 2,3% et des recettes non fiscales de 61%, conjuguée à la hausse des droits de douane de 29,3%, des impôts indirects de 15,6% et des droits d'enregistrement et de timbre de 11,8% ». Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques, la TGR fait état d'une augmentation de 7,8% (+6.470 MDH) des recettes fiscales brutes qui ont atteint 89,1 MMDH le mois dernier contre 82,6 MMDH à fin mai 2020, suite à la hausse des recettes douanières et de la fiscalité domestique respectivement de 24,1% et 2%.

Par ailleurs, et selon la même source, les recettes non fiscales se sont, de leur côté, établies à seulement 8 MMDH contre 20,4 MMDH un an auparavant, traduisant un recul de 61%. Cette baisse résulte notamment de «la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au profit du budget général (2,3 MMDH contre 15,7 MMDH) et des fonds de concours (346 MDH contre 1.944 MDH), conjuguée à l'augmentation des recettes de monopoles (1.924 MDH contre 1.017 MDH) et des recettes en atténuation de dépenses de la dette (1.250 MDH contre 454 MDH)», selon la TGR. En baisse de 0,4% par rapport à leur niveau à fin mai 2020, les dépenses émises au titre du budget général se sont établies à 156,5 MMDH au cinquième mois de l'année 2021.

Cette variation s'explique par «la diminution de 14,4% des dépenses d'investissement, la hausse de 1,7% des dépenses de fonctionnement et de 8,1% des charges de la dette budgétisée», selon la Trésorerie générale. Soulignons, en outre, qu'à fin mai 2021, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 249,1 MMDH. Ainsi que le fait savoir la TGR, cela représente «un taux global d'engagement de 43%, soit le même niveau qu'à fin mai 2020», tandis que le taux d'émission sur engagements a progressé de 77% contre 74% un an auparavant.

Sur un autre volet, notons que les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome se sont améliorées de 8% à fin mai 2021, atteignant 773 MDH au lieu de 716 MDH à fin mai 2020. Alors que les dépenses ont reculé de 23,5% pour atteindre 342 MDH au cinquième mois de l'année en cours contre 447 MDH un an auparavant, en diminution de 23,5%.

Par ailleurs, le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 42 MMDH contre un recours au financement intérieur de 21 MMDH à fin mai 2020. Une situation qui tient compte d'un besoin de financement de 45,6 MMDH contre un besoin de financement de 25,4 MMDH à fin mai 2020 et d'un flux net positif de 3,6 MMDH du financement extérieur contre un flux net positif de 4,4 MMDH un an auparavant.