Maroc: La Finlande veut doubler son commerce avec le Maroc

Helsinki exporte vers le Royaume 142 millions d'euros par an et en importe près de 22 millions d'euros

La Finlande est déterminée à doubler son commerce avec le Maroc, un partenaire privilégié, dans les années à venir, a affirmé, récemment à Rabat, l'ambassadeur du pays au Maroc, Pekka Hyvönen. Le Maroc, avec qui la Finlande entretient de "très bonnes relations" jouit d'un potentiel économique "énorme" et "prometteur" dans plusieurs domaines, a souligné M. Hyvönen qui s'exprimait devant la presse pour présenter les nouveaux aspects de la stratégie Afrique de la Finlande. "La Finlande vient de développer une nouvelle stratégie Afrique.

Le Maroc demeure un pays prometteur dans cette nouvelle stratégie et avec qui nous souhaitons développer nos relations commerciales", a-t-il dit. La Finlande exporte vers le Maroc 142 millions d'euros par an et importe du Maroc près de 22 millions d'euros, a fait savoir le diplomate, notant qu'il existe, à cet égard, de grandes opportunités pour développer les relations commerciales entre les deux pays, rapporte la MAP. "Nous voulons augmenter la part des importations de la Finlande depuis le Maroc et nous voulons trouver des domaines de coopération qui auront un impact positif sur le Maroc", a-t-il indiqué. Pour sa part, Jari Kaihari, directeur de Business Finland-Casablanca, un organisme dédié à la promotion des exportations et des investissements extérieurs, a fait savoir qu'une quarantaine d'entreprises finlandaises opèrent actuellement au Maroc dans des domaines aussi diversifiés que prometteurs : économie verte, télécommunications, transport, éducation, ports ...

Business Finland-Casablanca agit de manière proactive pour mettre en contact la demande marocaine avec l'offre et l'innovation finlandaises, a relevé M. Kaihari. Parallèlement, a-t-il poursuivi, l'organisme s'intéresse à promouvoir l'investissement des sociétés finlandaises au Maroc et apporter des solutions à travers notamment l'encouragement d'une production locale. Cet événement a connu la participation de représentants de sociétés finlandaises opérant au Maroc dans plusieurs domaines qui ont partagé leurs stratégies de développement dans le Royaume. La nouvelle stratégie Afrique de la Finlande prône le développement du commerce et des investissements dans le continent, ainsi que la promotion d'une croissance économique verte et créatrice d'emplois. Parmi les objectifs de cette stratégie est de doubler le commerce entre la Finlande et les pays africains entre 2020 et 2030.

Elle vise également à accroître nettement les investissements des entreprises finlandaises en Afrique et les investissements des entreprises africaines en Finlande pendant cette période. Dans la nouvelle stratégique Afrique de la Finlande, il est expliqué que le continent africain représente un grand marché économique connaissant une croissance rapide. La pandémie de Covid-19 a ralenti le développement favorable du continent, et se remettre des impacts de la pandémie prendra du temps. La pandémie ne change cependant pas l'image d'ensemble : "Les possibilités d'augmenter les relations commerciales entre la Finlande et de nombreux pays d'Afrique sont considérables", et les relations peuvent être resserrées de manière profitable aussi bien pour les acteurs finlandais qu'africains.