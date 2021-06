Maroc: Opération Marhaba 2021 - Augmentation de la capacité des lignes maritimes desservant le Maroc

Conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à garantir le retour dans les meilleures conditions de la communauté marocaine résidant à l'étranger, la Direction de la marine marchande, relevant du ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, a entrepris de nombreuses démarches avec les compagnies de transport opérant sur les lignes maritimes avec l'Europe, dans le but d'augmenter la capacité de l'offre, de diversifier les ports d'embarquement et de pratiquer des prix raisonnables pour les voyageurs.

A cet effet, les prix de référence des billets aller/retour, avec voiture, ont été ramenés à 995 euros pour une famille de 4 personnes pour les lignes long courrier et à 450 euros pour les lignes moyen-courrier, précise le ministère dans un communiqué, notant que ces modalités seront détaillées et portées à la connaissance du public incessamment. Dans le même cadre, ajoute la même source, les discussions sont en cours avec les autorités portugaises dans l'objectif de faire du port de Portimao au Portugal un port d'embarquement, en ouvrant de nouvelles lignes maritimes depuis ce port vers le port de Tanger Med.

Ces lignes s'ajouteront à celles de France et d'Italie déjà programmées pour cette année, d'une capacité initiale de 20.000 passagers et 5.000 véhicules par semaine, ainsi que la mobilisation d'un navire supplémentaire sur les lignes Marseille-Tanger Med et Gênes-Tanger Med, d'une capacité de 4.000 passagers et 1.000 véhicules par semaine, rappelle-t-on. Ainsi, la capacité totale s'élèvera à environ 48.000 passagers et plus de 15.000 véhicules par semaine, ce qui permettra de couvrir la phase de transit prévue, du 15 juin au 15 septembre 2021, avec environ 650.000 passagers et 180.000 véhicules. Par ailleurs, la Direction de la marine marchande poursuivra ses contacts avec les compagnies de transport maritime pour les inciter à augmenter le nombre de rotations et ainsi augmenter la capacité de transit, pour répondre à la demande durant cette période, en tenant compte des dispositions techniques et procédurales des ports et des navires, conclut le communiqué.

Affluence record sur les canaux de distribution de RAM

Plus de 70% de la capacité mise en place dans le cadre du dispositif exceptionnel mis en faveur des Marocains du monde en période d'été est encore disponible à la vente, a annoncé Royal Air Maroc (RAM). "Suite à la mise en place d'un dispositif "exceptionnel" et "historique" pour faciliter le déplacement des Marocains résidant à l'étranger (MRE) en période d'été, en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une affluence record a été constatée sur nos différents canaux de distribution -site Internet, agences Royal Air Maroc et agences de voyages", indique la compagnie dans un communiqué. Si les vols de certaines dates ont été totalement saturés, "plus de 70% de la capacité mise en place sur la période est encore disponible à la vente", fait savoir la compagnie nationale, encourageant les clients à rechercher des dates alternatives s'ils ne trouvent pas de place à leurs dates initialement prévues.

Par ailleurs, Royal Air Maroc a tenu à rappeler que l'ensemble des billets émis jusqu'au 13 juin bénéficient, de par leurs conditions commerciales, d'un remboursement du montant du billet sous forme d'un avoir à exploiter ultérieurement sur les vols de RAM, valable 12 mois et remboursable en numéraire à l'expiration de sa validité, ou d'un changement de date du voyage, sans pénalité, ajoutant qu'à titre exceptionnel, la date de validité peut s'étendre jusqu'au 31 mars 2022 au lieu du 31 octobre 2021 prévu initialement (une différence tarifaire peut être appliquée). Quant aux clients qui ont déjà bénéficié d'un changement de date gratuit, ils auront la possibilité d'obtenir un deuxième changement de date gratuitement, à titre exceptionnel, précise la même source, notant que les clients disposant d'un billet avec option de remboursement gratuit, peuvent, quant à eux, bénéficier de la restitution du montant en numéraire comme indiqué dans les conditions tarifaires du billet.

42 compagnies aériennes vont reprendre leurs activités

Un total de 42 compagnies aériennes, dont 4 nouvelles, va réopérer au niveau du Royaume avec la reprise du secteur prévue le 15 juin courant, a annoncé, lundi, le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir. Les 42 compagnies desserviront 43 pays, a fait savoir le DG de l'ONMT lors d'une nouvelle édition des "Tourism Marketing Days" (TMD), tenue sous le thème "TMD Sky-Restart", précisant que les quatre compagnies qui s'ajouteront sont deux russes (S7 Airlines et Aeroflot), une compagnie israélienne et une autre africaine. M. El Fakir a, à cet effet, rappelé la mise sur le marché, entre le 15 juin et le 30 septembre, de 3,5 millions de sièges aériens, soit près des trois quarts de la capacité proposée lors de la même période en 2019, assurant que ces capacités sont "sécurisées, signées et établies".

Il a, dans ce sens, relevé que l'action de l'Office "n'est jamais aussi forte que quand elle est portée par les partenaires et les professionnels", ajoutant que cette rencontre TMD, tenue en mode hybride, est une occasion de décliner la stratégie de l'Office mais également de fédérer les partenaires nationaux et internationaux. "Nous sommes totalement prêts et mobilisés pour le redémarrage", a-t-il souligné à ce propos, appelant l'ensemble des partenaires à l'unité pour que cette relance soit la plus forte possible.