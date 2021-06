Maroc: La Hongrie officialise son soutien au plan d' autonomie pour le Sahara

Budapest publie une Déclaration conjointe où elle réitère son appui au Royaume

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie a publié, lundi sur son site officiel, la déclaration conjointe maroco-hongroise qui a été adoptée à l'issue de la visite, le 9 juin au Maroc, du chef de la diplomatie hongroise Peter Szijjarto. Dans cette déclaration, la Hongrie soutient la proposition marocaine de plan d'autonomie au Sahara marocain. Elle appuie également les efforts de développement entrepris par le Maroc dans les provinces du Sud. La Hongrie se félicite, à cet effet, des efforts sérieux et crédibles du Maroc, en tant que pôle régional de stabilité et partenaire privilégié pour le développement en Afrique. Par cette publication, la Hongrie a confirmé l'importance du partenariat stratégique qui la lie au Maroc.

A cette occasion, la Hongrie a salué le cap fixé par SM le Roi Mohammed VI, dans une dynamique d'ouverture, de progrès et de modernité et se félicite du nouveau modèle de développement et de la régionalisation avancée engagés par le Maroc. Le Maroc et la Hongrie mettent en exergue l'importance d'élever le niveau de leur coopération économique et commerciale à la hauteur de l'excellence des relations politiques bilatérales. La Hongrie salue par ailleurs le Maroc pour son rôle déterminant et exemplaire en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, en tant que partenaire stratégique de l'Union européenne.